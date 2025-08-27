A diferencia del Gobierno de Coalición, el gobierno presidido por Yamandú Orsi ha decidido reestructurar la convocatoria al Consejo de Ministros, pero lo hace con una menor frecuencia que los anteriores gobiernos del Frente Amplio. Esta decisión refleja un enfoque más focalizado en las prioridades del actual gobierno, en un contexto donde las dinámicas políticas y sociales han evolucionado en el país.
Proyecto quinquenal
El Consejo de Ministros de Yamandú Orsi y el presupuesto
El gobierno de Orsi enviará el proyecto del presupuesto el 31 de agosto y comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados.