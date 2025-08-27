Hacete socio para acceder a este contenido

Proyecto quinquenal

El Consejo de Ministros de Yamandú Orsi y el presupuesto

El gobierno de Orsi enviará el proyecto del presupuesto el 31 de agosto y comenzará a discutirse en la Cámara de Diputados.

Consejo de Ministros encabezado por Orsi debatió sobre el Presupuesto.

 Foto: Presidencia
Por Redacción Caras y Caretas

A diferencia del Gobierno de Coalición, el gobierno presidido por Yamandú Orsi ha decidido reestructurar la convocatoria al Consejo de Ministros, pero lo hace con una menor frecuencia que los anteriores gobiernos del Frente Amplio. Esta decisión refleja un enfoque más focalizado en las prioridades del actual gobierno, en un contexto donde las dinámicas políticas y sociales han evolucionado en el país.

El presupuesto quinquenal

El próximo paso significativo del Poder Ejecutivo se llevará a cabo el 31 de agosto, cuando se ingrese por la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Presupuesto Quinquenal. Este proyecto, que se perfila como uno de los hitos más importantes del año, busca sentar las bases de la gestión económica del gobierno de Orsi durante su mandato. El presupuesto contempla un incremento de 140 millones de dólares en el gasto público, priorizando áreas fundamentales como la primera infancia, el desarrollo social y la seguridad.

El ingreso formal del proyecto de ley está previsto para el martes 2 de septiembre, y el viernes 5 se iniciará el trabajo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que recibirá al equipo económico y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Este proceso es crucial no solo para cumplir con los plazos establecidos, sino también para evaluar la viabilidad y efectividad de las 63 medidas definidas y planteadas por el Frente Amplio durante su campaña electoral. El objetivo es garantizar que estas iniciativas se financien adecuadamente y se implementen de manera efectiva, marcando así una diferencia palpable en la gestión económica actual.

La convocatoria al Consejo de Ministros y el enfoque renovado por parte del gobierno de Orsi representan un contraste significativo con las administraciones anteriores, lo que ofrece una oportunidad para reflexionar sobre la gestión pública y las prioridades estratégicas del país. Mientras se avanza en la discusión del presupuesto, será fundamental prestar atención a cómo se articula dicha gestión económica y cuáles serán los resultados en las áreas prioritarias delineadas por el gobierno.

