El Consejo de Ministros de Yamandú Orsi y el presupuesto

El ingreso formal del proyecto de ley está previsto para el martes 2 de septiembre, y el viernes 5 se iniciará el trabajo en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda, que recibirá al equipo económico y a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP). Este proceso es crucial no solo para cumplir con los plazos establecidos, sino también para evaluar la viabilidad y efectividad de las 63 medidas definidas y planteadas por el Frente Amplio durante su campaña electoral. El objetivo es garantizar que estas iniciativas se financien adecuadamente y se implementen de manera efectiva, marcando así una diferencia palpable en la gestión económica actual.