El presidente Orsi tiene su candidato para ministro de Justicia y no es Jorge Díaz

También fue crítico con los cuestionamientos de la oposición que indican que con la creación de este ministerio el gobierno no respeta la separación de poderes. “Es irrespetuoso el decir de Ojeda que el gobierno no respetó la separación de poderes. El gobierno nunca violó la separación de poderes”.

Reiteró que la implementación del proyecto es un compromiso de la fuerza política: “Estuvo en las medidas planteadas en Colonia y el presidente de la República lo acaba de anunciar en el parlamento”.

“Me parece que es preocupante que Jorge Díaz pueda ser ministro de Justicia y me parece que, si esa es la idea, prefiero que no haya Ministerio de Justicia”, dijo el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.

Por su parte, el senador por el Partido Nacional Javier García, acusando al gobierno de intentar desviar “el clima negativo de opinión pública”, en alusión al descenso de la aprobación de Orsi en las encuestas de opinión.

“Crear ministerios y más burocracia y gasto público es el camino equivocado que pagará otra vez más el contribuyente”, publicó García en X. “Es un enorme retroceso antidemocrático y antirrepublicano que rompe la separación de poderes y recuerda lo mismo que hizo la dictadura”, agregó.

El candidato de Orsi

Sin embargo, el candidato a manejar ese ministerio no es el prosecretario Jorge Díaz. El candidato de Orsi es el actual director de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo y ex comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit.

Petit mantuvo en 2021 una reunión con el presidente del momento, Luis Lacalle Pou, en la que le planteó la necesidad de crear un ministerio de Justicia en el país.

Petit señaló que en todo el mundo existe un ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, encargado de la administrar las cárceles y negociar el presupuesto para ese sistema.

"Hasta que no haya un ministerio de Justicia que realmente pueda negociar los recursos para la ejecución penal, mano a mano, con los demás ministerios, la administración carcelaria va a ser un organismo mendigante", dijo Petit.

"Me voy contento porque el presidente está interesado y preocupado en este tema", apuntó en su momento el jerarca.