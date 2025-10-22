Orsi se reunió con ex primer ministro británico Tony Blair

El ministro Lubetkin detalló que las conversaciones con el presidente Orsi giraron “alrededor de tres, cuatro temas”. Uno de ellos, naturalmente por ser Blair una figura pública internacional, fue sobre “cómo está la política internacional general y las diferentes variantes”. Se evaluó cómo la Fundación Blair puede “ayudar a la política del gobierno en relación a pobreza e infancia, en función de la experiencia que tienen otros países”. En este sentido, el ex primer ministro explicó que su fundación toma las experiencias “de los países con los cuales tienen acuerdo y asesoran, que son unos 50 países”.

También se discutió intensamente “cómo poder aplicar inteligencia artificial y desarrollos tecnológicos en áreas de desarrollo económico del Uruguay, sobre todo en el área agrícola ganadera”. Un tercer asunto abordado fue la forma de “poder respaldar a todo ese gran esfuerzo que se está tratando de hacer en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo”.

Sobre la dinámica de la reunión, el canciller informó que “la reunión se dividió en varias partes”. “Primero hubo una conversación entre el presidente Orsi y Blair, y después se juntaron los equipos de los dos lados, tanto de la institución de Tony Blair, como del lado nuestro, para intercambiar opiniones”. Respecto a los próximos pasos, “el presidente de la Fundación Blair y el presidente Orsi dieron una serie de pautas y ahora lo trabajará en los próximos meses”.

Lubetkin finalizó destacando la importancia de la visita como parte de un “flujo de viajes y de visitas que son interesantes” y que es parte de “esta dinámica nueva que se está dando de este mundo que está cambiando extraordinariamente”.

Prevén apertura de nuevas embajadas

Lubetkin, adelantó que proximamente llegará a Uruguay en visita oficial el presidente de Mongolia Ukhnaagiin Khürelsükh. Además, subrayó también la llegada de una delegación de la República Popular China.

Desde Cancillería prevén además la apertura de varias embajadas, como las de India y Ucrania, además de la posible reapertura de la sede diplomática de Argelia.