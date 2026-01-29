Orsi viaja este jueves a China con autoridades, empresarios y dirigentes sindicales

Además del encuentro más importante entre Orsi y Xi Jinping, la delegación uruguaya mantendrá otros encuentros bilaterales con autoridades chinas, como el Primer Ministro Li Qiang y el presidente de la Asamblea Nacional Popular Zhao Leji.

También está prevista una visita al Museo de Historia del Partido Comunista de China, una recorrida por un segmento de la Gran Muralla China, y una visita a la Ciudad Prohibida. También al Mausoleo de Mao.

Habrá reuniones también en la Universidad de Estudios Extranjeros de Beijin y una visita a la ciudad de Shanghái, que se realizará en tren.

En esta ciudad también visitarán una universidad y habrá, como en otras instancias previas, varias reuniones empresariales.

Está previsto que el sábado 7 de febrero la delegación encabezada por Orsi inicien el viaje de regreso a Uruguay.

Impactados con la delegación

“Estamos impactados por la dimensión de la delegación”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores Mario Lubetkin, en referencia a la cantidad de empresarios interesados en unirse a la gira del mandatario, Yamandú Orsi, en China. Remarcó que esta es la primera misión oficial al exterior con tan elevada intervención de privados de diversos sectores de la producción nacional. “Es una señal muy fuerte”, aseguró.

Lubetkin explicó que el Gobierno uruguayo había acordado con las autoridades chinas una visita oficial a las ciudades de Beijing y Shanghái antes del primer año de gestión del presidente Yamandú Orsi. Completan la representación secretarios y subsecretarios de Estado, jerarcas de organismos de las áreas de innovación, jefes comunales, delegados de la academia y sindicales, unas 150 personas, según detalló en una rueda de prensa este lunes 27.

El ministro consideró que la intención de los integrantes del sector empresarial de acompañar al presidente Orsi “es una muestra de la nueva realidad”, que incluye un trabajo muy intenso del Gobierno con el sector privado para ampliar las posibilidades comerciales de nuestro país.

En ese sentido, el jerarca concluyó: “Esta será la tónica de trabajo de Orsi durante los próximos años, cuando mantenga visitas bilaterales con otros mandatarios”.