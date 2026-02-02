Orsi visitó este lunes la Gran Muralla en la previa al encuentro con Xi Jinping

Antes, tras su llegada a la capital china este domingo, el mandatario inició la agenda institucional con una visita al Museo de Historia del Partido Comunista China (PCCH), acompañado por la delegación oficial y empresarial que integra su viaje, el mayor contingente uruguayo que ha realizado una visita oficial al exterior, con cerca de 150 integrantes.

El encuentro entre Orsi y Xi está programado para este martes en el Gran Palacio del Pueblo, coincidiendo con el 38.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China.

La reunión culminará con una ceremonia de firma de acuerdos en ámbitos como comercio, agricultura, innovación, logística y ciencia y tecnología, según el programa oficial.

Afianzar la relación económica

Medios oficiales chinos como Global Times interpretaron la visita como una señal del interés de Montevideo por afianzar una relación económica "estable y de largo plazo" con su principal socio comercial, en un contexto de creciente volatilidad geopolítica.

Según ese diario, el viaje refleja además la voluntad de Uruguay de profundizar la cooperación con China en áreas como comercio, inversión y tecnología, al tiempo que busca preservar margen de maniobra en su política exterior.

La visita de Estado se extenderá hasta el 7 de febrero e incluye reuniones políticas, encuentros con empresarios, visitas académicas y actividades de promoción comercial, así como un desplazamiento posterior a Shanghái, donde la delegación uruguaya tiene previsto reunirse con autoridades locales y participar en un seminario de inversiones.

China es desde hace más de una década el principal socio comercial de Uruguay y el mayor destino de sus exportaciones, especialmente de productos agroindustriales como soja, carne bovina y celulosa.

En 2025 el país asiático concentró cerca del 26 % de las exportaciones uruguayas de bienes, según datos oficiales.

El viaje también se produce en un momento de creciente interés estratégico de Pekín por América Latina, región en la que China ha reforzado su presencia diplomática, económica y, de forma más limitada, militar.