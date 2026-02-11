Estudia gratis: IM abrió inscripciones a cursos de turismo con cupos limitados

El curso se desarrollará a través de la plataforma CFE Virtual, será autoadministrado y contará con un cupo de 300 personas. Las inscripciones se realizan mediante formulario web y estarán abiertas hasta el 22 de febrero o hasta completar los lugares disponibles.

Anfitrionía y herramientas para recibir visitantes

En abril comenzará el curso “Anfitrionía y Turismo”, organizado por la División Turismo junto con la Asesoría de Desarrollo Municipal y Participación, en coordinación con los municipios.

La propuesta apunta a brindar herramientas para comunicar la riqueza cultural, patrimonial y turística de Montevideo a visitantes nacionales e internacionales. El contenido está estructurado en seis módulos que incluyen materiales didácticos, foros, videos y una evaluación final. También en este caso el cupo es de 300 personas y las inscripciones, vía formulario web, cerrarán el 22 de marzo o al completarse los lugares.

Modalidad virtual y materiales accesibles

Todas las propuestas son 100 % virtuales y cuentan con cupos limitados a 300 participantes por edición. Una vez completado el cupo, se elaborará una lista de prelación para futuras instancias.

Los cursos incluyen materiales accesibles en distintos formatos, como PDF descargables, videos con audiodescripción e interpretación en Lengua de Señas Uruguaya, con el objetivo de promover una participación equitativa y diversa.

Las personas interesadas pueden inscribirse en uno o en ambos cursos actualmente disponibles. Desde la Intendencia se recordó además que quienes hayan realizado ediciones anteriores deben tener en cuenta que los contenidos se mantienen sin cambios.

Más cursos durante 2026

La comuna informó que a lo largo del año se sumarán otras dos instancias formativas. Una de ellas será “Turismo Accesible con perspectiva de Derechos Humanos”, centrada en promover prácticas inclusivas y accesibles. La otra, “Sostenibilidad y Turismo”, abordará los principios de la sostenibilidad aplicados al sector, integrando dimensiones ambientales, sociales y culturales.

Las fechas de inscripción para estos cursos serán comunicadas oportunamente.