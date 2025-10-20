El tradicional Super Vero en General Flores y Garibaldi fue comprado por la cadena Frog

Hacete socio para acceder a este contenido

Nada será igual

El tradicional supermercado Super Vero cierra tras décadas, el comercio familiar fue comprado por la cadena Frog que ya está operando en el local.

El emblemático local Super Vero ubicado en Av. Gral. Flores y Garibaldi dejó de operar bajo esa marca luego de la adquisición de la cadena Frog. Los clientes del barrio ya han notado los cambios; el local estuvo cerrado dos días por balance y cuando reabrió ya no era lo mismo.

Cierre de un clásico de GOES

El supermercado Super Vero tenía su local en la dirección Av. Gral. Flores 2800, barrio Goes de Montevideo. Pese a su presencia histórica en la zona, se ha conocido que esta sucursal dejará de funcionar bajo la marca Super Vero. Los residentes del barrio han comentado que el establecimiento ha mostrado ya algunos cambios. El personal cambió, en las pantallas de caja aparece el logo de Frog, y en los pagos con tarjeta el débito lo hace Frog.

Frog se expande

La cadena Frog, que opera bajo formatos de cercanía y tiendas de conveniencia en Montevideo, ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos años, con planes de expansión y nuevos locales.

Frog cerró el año 2024 con un crecimiento de facturación de dos dígitos en sus 26 tiendas operativas, consolidándose como una de las cadenas de cercanía con mejor desempeño del mercado uruguayo. Dirigida por Matías Devoto —empresario vinculado históricamente al supermercadismo nacional—, la marca mantiene un modelo de gestión 100 % directa, sin franquicias, que le permite controlar toda la operación y reaccionar con agilidad ante los cambios del consumo. Con presencia en Montevideo, Canelones y Punta del Este, la firma avanza con nuevas aperturas en el Prado y el Cordón, y proyecta otras para 2026, entre ellas una en Parque Batlle. Devoto ha definido a Frog como “un complemento de las grandes superficies”, apostando por tiendas barriales modernas, de atención rápida y surtido eficiente, que priorizan la proximidad y la experiencia cotidiana del cliente.

