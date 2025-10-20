El tradicional Super Vero en General Flores y Garibaldi fue comprado por la cadena Frog

Frog cerró el año 2024 con un crecimiento de facturación de dos dígitos en sus 26 tiendas operativas, consolidándose como una de las cadenas de cercanía con mejor desempeño del mercado uruguayo. Dirigida por Matías Devoto —empresario vinculado históricamente al supermercadismo nacional—, la marca mantiene un modelo de gestión 100 % directa, sin franquicias, que le permite controlar toda la operación y reaccionar con agilidad ante los cambios del consumo. Con presencia en Montevideo, Canelones y Punta del Este, la firma avanza con nuevas aperturas en el Prado y el Cordón, y proyecta otras para 2026, entre ellas una en Parque Batlle. Devoto ha definido a Frog como “un complemento de las grandes superficies”, apostando por tiendas barriales modernas, de atención rápida y surtido eficiente, que priorizan la proximidad y la experiencia cotidiana del cliente.