El tradicional Super Vero en General Flores y Garibaldi fue comprado por la cadena Frog

El emblemático local Super Vero ubicado en Av. Gral. Flores y Garibaldi dejó de operar bajo esa marca luego de la adquisición de la cadena Frog. Los clientes del barrio ya han notado los cambios; el local estuvo cerrado dos días por balance y cuando reabrió ya no era lo mismo.
Nada será igual
