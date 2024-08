Pacientes con endometriosis denuncian falta de respuesta de senadora Carmen Sanguinetti

Para EndoUruguay “no existen impedimentos políticos para avanzar en el tratamiento del proyecto de ley de Endometriosis, la única traba es la senadora colorada Carmen Sanguinetti, actual presidenta de la Comisión de Salud, que es quién decide la agenda de la misma”.

“No somos ciudadnxs de segunda y hemos intentado durante varias semanas, vía mail, telefónicamente y presencialmente que nos atienda y no acusa recibo o no da respuesta”, agregan.

Dicen sentirse “ignoradxs completamente” por esta situación y consideran “inaceptable que quienes nos representan, como la señora Sanguinetti, no solo nos falten el respeto, sino que también incumplan con sus responsabilidades parlamentarias”.

Sobre la endometriosis Endo precisa que “en el mundo las cifras de incidencia establecen que una de cada 9 mujeres la padecen y está considerada como una de las 20 enfermedades más dolorosas".

Los primeros síntomas aparecen tempranamente, con la primera menstruación. Se trata de una enfermedad que “no solo afecta físicamente, sino que también tiene un profundo impacto en el bienestar psicológico, social y profesional de quienes la padecen. El dolor crónico y los síntomas incapacitantes pueden desencadenar depresión, ansiedad y sentimientos de desesperanza. A nivel social, las limitaciones físicas pueden afectar las relaciones personales y profesionales”.