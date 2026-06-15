Paganini respaldó el fideicomiso y confesó presiones: "La oposición ha sido un poco mezquina"

Sin embargo, sostuvo que una negativa habría tenido efectos directos sobre la ciudadanía. “Si nosotros no estábamos acompañando estos cuatro planes extrapresupuestales que terminaron saliendo, porque Ciudad Vieja quedó afuera, en definitiva lo que estábamos perjudicando no era un gobierno de turno, sino que estábamos perjudicando a los montevideanos”.

La aprobación de los fideicomisos por unos US$ 260 millones generó cuestionamientos desde distintos sectores de la oposición. Entre ellos, la senadora nacionalista Graciela Bianchi, quien criticó a los ediles que acompañaron la iniciativa y consideró que la decisión podía favorecer electoralmente al Frente Amplio.

Paganini rechazó ese razonamiento y apuntó contra lo que definió como una forma de hacer política basada en cálculos partidarios. “Nosotros no estamos de acuerdo con poner de rehén a los montevideanos de un beneficio político personal”, afirmó.

En ese sentido, hizo referencia a una columna citada por Bianchi y cuestionó que el debate se planteara en términos electorales. “El otro día Graciela Bianchi explicitó una nota de una columna que hace en El País que establece que para los intereses de la Coalición Republicana supuestamente había que votar en contra porque esto generaba un beneficio político. Y nosotros entendemos que estar en esa chicana es lo más bajo que puede haber”, expresó.

Por otro lado, el edil confesó que "antes del fideicomiso hubo alguna presión extrapartidaria", aunque aclaró que a él no lo llamaron, pero sí "a gente cercana". Calificó el hecho como "lamentable" pero opinó que "es como que te llamen para venderte un servicio: cortás enseguida".

Respaldo del Partido Colorado

Mientras el Partido Nacional anunció una investigación sobre la actuación de los ediles blancos que acompañaron la iniciativa, una parte del Directorio del Partido Colorado respaldó públicamente a Paganini.

Consultado sobre esa decisión, el edil la vinculó con la línea política que, según dijo, viene desarrollando la colectividad desde la renovación de sus autoridades. “Hay una coherencia en el trabajo que venimos haciendo en la orgánica del partido desde que asumen las autoridades en diciembre del 24, en la cual nos propusimos que el Partido Colorado pueda ser la alternativa a este modelo agotado del Frente Amplio”, sostuvo.

Según explicó, esa estrategia implica diferenciarse tanto de la gestión frenteamplista como de determinadas formas de oposición. “Nos propusimos el objetivo de empezar a representar a ese votante que por ahí no está conforme con la gestión actual, pero tampoco está conforme con la oposición que se ha llevado a cabo en Montevideo, que en cierto modo ha sido un poco mezquina”, afirmó.

La comparación con el período anterior

Durante la entrevista, Paganini también marcó diferencias con lo ocurrido en el período pasado, cuando varios proyectos de financiamiento impulsados por la Intendencia no consiguieron los votos necesarios. “El período pasado podemos recordar que únicamente se aprueban los planes de saneamiento”, señaló.

A su entender, algunas decisiones adoptadas entonces terminaron afectando la situación financiera de la comuna. “Entiendo yo que algunos ediles actuaron de forma mezquina y que en definitiva se terminó perjudicando no sólo a los montevideanos, sino a la propia Intendencia”, afirmó.

Según explicó, la administración encabezada por Mario Bergara debió enfrentar obligaciones financieras que se concentraron al final del mandato anterior. “La Intendencia tuvo que hacer recortes cuando asume Bergara, porque todos los vencimientos de los planes que tuvo que sacar Carolina Cosse se vencían cuando terminaba su período. Entonces eso generó una situación financiera muy compleja para la Intendencia”, sostuvo.

Una identidad batllista

Más allá de la polémica puntual por los fideicomisos, Paganini reflexionó sobre el posicionamiento político del Partido Colorado y su identidad dentro de la Coalición Republicana. “El Partido Colorado tiene una crisis de identidad y de representación”, afirmó.

En ese marco, reivindicó una visión inspirada en el batllismo histórico, diferenciada de otras corrientes que integran la coalición.“Yo quiero representar esa mirada batllista, quiero representar esa mirada de Estado presente, pero no Estado grasoso”, expresó.

También defendió un rol activo del sector público en el desarrollo económico y social. “Quiero representar esa mirada del Estado como locomotora del desarrollo, como creía Batlle y Ordóñez a principios del siglo XX, pero por supuesto con una mirada mucho más actual”, concluyó.