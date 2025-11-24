La bancada opositora de la Cámara de Representantes brindó este lunes una conferencia de prensa por la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sobre la polémica generada entorno al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.
Interpelación por caso Danza
Para la oposición las explicaciones Lustemberg fueron "absolutamente insatisfactorias"
Sotelo cuestionó que la actual administración “eligió el camino inverso" al del primer gobierno de Tabaré Vázquez”, en referencia a la “situación idéntica” del entonces presidente de ASSE Baltasar Aguilar, quien renunció a su cargo.