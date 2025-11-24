Para la oposición las explicaciones Lustemberg fueron "absolutamente insatisfactorias"

“Necesitamos jerarcas que actúen con prudencia y no que forcejeen y que se hagan pulseadas a ver por dónde pueden violentar el texto constitucional. Se requieren gobernantes que se paren lejos de ese muro infranqueable que es la Constitución”, lamentó el diputado.

La comparación entre el gobierno de Vázquez y el de Orsi

Sotelo comparó la gestión de Tabaré Vázquez con la de Yamandú Orsi. El diputado opositor expresó que “lo más significativo” del caso es que se evidencia un “cambio de talante” entre este gobierno y los anteriores.

El legislador opinó que el actual gobierno “eligió el camino inverso incluso contradiciendo al primer gobierno de Tabaré Vázquez”, en referencia a la “situación idéntica” del entonces presidente de ASSE Baltasar Aguilar, quien renunció a su cargo en el año 2008 por ejercer de forma “incompatible” la presidencia del ente y un cargo como cardiólogo.

“En los tres gobiernos del Frente Amplio […] decidían correctamente en base a lo que entendemos que son los valores republicanos”, señaló Sotelo, y advirtió que si la situación no se corrige “podría dar a un escenario político que nadie quiere enfrentar”, concluyó.