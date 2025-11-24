Hacete socio para acceder a este contenido

Interpelación por caso Danza

Para la oposición las explicaciones Lustemberg fueron "absolutamente insatisfactorias"

Sotelo cuestionó que la actual administración “eligió el camino inverso" al del primer gobierno de Tabaré Vázquez”, en referencia a la “situación idéntica” del entonces presidente de ASSE Baltasar Aguilar, quien renunció a su cargo.

Diputados opositores cuestionaron a Lustemberg y al gobierno por el caso Danza.

Por Redacción Caras y Caretas

La bancada opositora de la Cámara de Representantes brindó este lunes una conferencia de prensa por la interpelación a la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, sobre la polémica generada entorno al presidente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza.

El miembro interpelante, Gerardo Sotelo (diputado del Partido Independiente) manifestó que las explicaciones de la jerarca fueron “absolutamente insatisfactorias” acerca de los múltiples argumentos por los cuales la oposición acusó a Danza de violar la Constitución de la República.

Uno de ellos fue rescindir el convenio con el Círculo Católico, cuando “estaba inhibido por el código de ética en la función pública de hacerlo”, trabajar en prestadores privados de salud hasta agosto.

Necesitamos jerarcas que actúen con prudencia y no que forcejeen y que se hagan pulseadas a ver por dónde pueden violentar el texto constitucional. Se requieren gobernantes que se paren lejos de ese muro infranqueable que es la Constitución”, lamentó el diputado.

La comparación entre el gobierno de Vázquez y el de Orsi

Sotelo comparó la gestión de Tabaré Vázquez con la de Yamandú Orsi. El diputado opositor expresó que “lo más significativo” del caso es que se evidencia un “cambio de talante” entre este gobierno y los anteriores.

El legislador opinó que el actual gobierno “eligió el camino inverso incluso contradiciendo al primer gobierno de Tabaré Vázquez”, en referencia a la “situación idéntica” del entonces presidente de ASSE Baltasar Aguilar, quien renunció a su cargo en el año 2008 por ejercer de forma “incompatible” la presidencia del ente y un cargo como cardiólogo.

“En los tres gobiernos del Frente Amplio […] decidían correctamente en base a lo que entendemos que son los valores republicanos”, señaló Sotelo, y advirtió que si la situación no se corrige “podría dar a un escenario político que nadie quiere enfrentar”, concluyó.

