Para Manini "el recreo no se acabó" y cuestionó la política de seguridad del gobierno

Durante el acto, consignado por Telemundo, Moreira fue contundente al afirmar que “lamentablemente, como se dice comúnmente, a CA no le dieron ni al portero en el Ministerio del Interior”.

Sigue el recreo

Manini Ríos fue tajante al afirmar que “el recreo no se acabó”, ya que continúan sucediendo “cosas inaceptables”. Recordó las propuestas cabildantes enviadas a los ministros del Interior que ejercieron el cargo durante el actual gobierno, que Cabildo integra.

“Lamentablemente, por un tema de política, se decidió que CA no tuviera el poder de decisión en materia de seguridad pública; y más allá de nuestras propuestas, no pudimos avanzar más. Ahora, queremos insistir con nuestras propuestas y precisamos tener la fuerza necesaria, ya no para pedir cambios, sino para exigir los que la sociedad se merece”, sentenció Manini.