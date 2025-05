"Para que el país crezca desde abajo": Berterreche defendió compra del campo en Florida

Respondió también a las críticas que acusan al INC de intervenir en el mercado de tierras: “Si no te gusta la normativa, trabajá, conseguí votos y cambiála. Pero no podés decir que no se cumplió. Se está cumpliendo con lo prometido y con el mandato político del programa del Frente Amplio, que plantea comprar al menos 25.000 hectáreas durante este período”.

Berterreche subrayó que el campo está destinado principalmente a la lechería, una de las prioridades del INC junto a las mujeres rurales y jóvenes. Explicó que el impacto va más allá de los adjudicatarios directos. “El efecto multiplicador de la lechería es de cinco o seis veces. Afecta a los trabajadores industriales, a los camioneros, a la estación de servicio. Es desarrollo territorial real”.

Además, defendió la figura del arrendamiento estatal frente a los modelos especulativos. “No es una tierra subsidiada. El canon se calcula en función de lo que puede producir. No hay especulación inmobiliaria como con Conexión Ganadera, que distorsionó todo el mercado”.

Propiedad social de la tierra

Para Berterreche, la compra se enmarca en una concepción ideológica pero también pragmática, la propiedad social de la tierra. “Pasamos de la consigna ‘tierra para el que la trabaja’ a ‘la tierra es de todos, el usufructo es del que la trabaja’. El Estado es el propietario y decide usar esa propiedad para generar desarrollo con equidad”.

Consultado sobre el uso del casco de la estancia, destacó que las decisiones específicas corresponden a las autoridades actuales. Sin embargo, mencionó experiencias anteriores donde esos espacios fueron usados para viviendas, convenios con otras instituciones o incluso vendidos para financiar infraestructura productiva. “Lo importante es que el casco también puede contribuir al proyecto social y económico más amplio”.

Berterreche afirmó que “No se compró por lo lindo del campo, sino por su potencial productivo. Esto es para los que toman decisiones en serio, no para los frívolos. La tierra no es para especular, es para producir y para que el país crezca desde abajo”.