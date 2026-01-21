Hacete socio para acceder a este contenido

Cultura y espectáculos Monumental de la Costa | León Gieco | Parque Roosevelt

desde 21:30

Monumental de la Costa abre el Carnaval con Agarrate Catalina y León Gieco

El popular tablado, que comenzará a funcionar en el Parque Roosevelt, tendrá a Agarrate Catalina junto a León Gieco este miércoles en la antesala del Carnaval.

Agarrate Catalina se presenta este miércoles junto a León Gieco en el Monumental de la Costa.

 Foto: Fernando Pena / FocoUy
Las puertas se abrirán desde las 19:30 horas, mientras que el espectáculo estará iniciando a las 21:30 horas. Los ingresos pueden ser en la puerta principal (Avenida de la Playa) o desde la puerta lateral donde se encuentra el estacionamiento vigilado.

Desde la organización solicitan que, al momento del ingreso, se tengan los códigos QR “a mano” para facilitar el ingreso. Por otra parte, está prohibido el ingreso con alimentos y bebidas.

