Esta noche, el tablado del Monumental de la Costa estará iniciando una nueva temporada de Carnaval, con un gran espectáculo en el que Agarrate Catalina se estará presentando junto al artista argentino, León Gieco. El popular escenario, a partir de este 2026, estará ubicado en el Parque Roosevelt.
desde 21:30
Monumental de la Costa abre el Carnaval con Agarrate Catalina y León Gieco
El popular tablado, que comenzará a funcionar en el Parque Roosevelt, tendrá a Agarrate Catalina junto a León Gieco este miércoles en la antesala del Carnaval.