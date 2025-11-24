Hacete socio para acceder a este contenido

POLÍTICA

POLÍTICA

Partido Socialista analiza el contexto nacional y plantea transformaciones para el país

El Comité Central del Partido Socialista alerta sobre el avance autoritario y reafirma su compromiso democrático.

Entrada de la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista.

Entrada de la Casa del Pueblo, la sede del Partido Socialista.

Por Redacción Caras y Caretas

El Partido Socialista publicó este domingo su declaración final del Comité Central del día 23 de noviembre de 2025 en la que analiza el contexto internacional, regional y nacional, reafirmando su compromiso con la democracia, la justicia social y la transformación progresista de la sociedad uruguaya.

En el plano global, el Partido advierte sobre el avance de gobiernos y proyectos políticos autoritarios que capitalizan el malestar social generado por décadas de neoliberalismo. En este sentido, el PS insiste en la necesidad de comprender ese malestar y dar respuestas políticas transformadoras, evitando que la extrema derecha monopolice la expresión del desencanto.

Asimismo, reafirma su compromiso con la defensa irrestricta de los derechos humanos y la autodeterminación de los pueblos. En el ámbito regional, se reconoce la inestabilidad que atraviesa América Latina y la necesidad de revitalizar los proyectos progresistas con una conexión más profunda con la ciudadanía y sus demandas reales.

A nivel nacional, el Partido Socialista destaca los avances del presupuesto presentado por el gobierno en áreas sensibles como infancia, cuidados y políticas sociales.

Sin embargo, sostiene que el país requiere esfuerzos mayores e impulsa una reforma tributaria que grave la riqueza donde efectivamente se concentra. En este punto, el Partido respalda expresamente la propuesta del PIT-CNT como instrumento para avanzar hacia una mayor justicia tributaria.

En vísperas del 25 de noviembre, el Partido reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia basada en género, señalando que se trata de una problemática estructural que exige respuestas estatales prioritarias y el fortalecimiento del tejido comunitario y solidario.

Finalmente, la declaración reafirma el compromiso del Partido Socialista con la construcción política desde la sociedad, la defensa de la democracia frente a los nuevos autoritarismos y el trabajo cotidiano para que la política sea un espacio de encuentro y participación.

Declaración completa:

Declaracion CC - 23.11.2025

