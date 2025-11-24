Partido Socialista analiza el contexto nacional y plantea transformaciones para el país

A nivel nacional, el Partido Socialista destaca los avances del presupuesto presentado por el gobierno en áreas sensibles como infancia, cuidados y políticas sociales.

Sin embargo, sostiene que el país requiere esfuerzos mayores e impulsa una reforma tributaria que grave la riqueza donde efectivamente se concentra. En este punto, el Partido respalda expresamente la propuesta del PIT-CNT como instrumento para avanzar hacia una mayor justicia tributaria.

En vísperas del 25 de noviembre, el Partido reafirma su compromiso con la lucha contra la violencia basada en género, señalando que se trata de una problemática estructural que exige respuestas estatales prioritarias y el fortalecimiento del tejido comunitario y solidario.

Finalmente, la declaración reafirma el compromiso del Partido Socialista con la construcción política desde la sociedad, la defensa de la democracia frente a los nuevos autoritarismos y el trabajo cotidiano para que la política sea un espacio de encuentro y participación.

Declaración completa: