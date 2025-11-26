Tribunal de Ética sancionó a Flavio Perchamn por denuncia de la AUDAF

"De la lectura de la normativa vigente se puede concluir que la conducta del denunciado es reprochable y merece una sanción que sea proporcionada a los actos que se le imputan y que tenga en cuenta los antecedentes y su conducta como dirigente en el ámbito deportivo local", por lo que el Tribunal de Ética resolvió sancionar al Flavio Perchamn con la pena de advertencia.

FALLO TRIBUNAL DE ETICA - EXP 7 2025 FLAVIO PERCHMAN