Tribunal de Ética sancionó a Flavio Perchamn por denuncia de la AUDAF

Ante los dichos públicos en contra del arbitraje en los diferentes medios de comunicación, la Asociación Uruguaya de Árbitros de Fútbol (AUDAF) denunció al vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman. El Tribunal de Ética de la AUF falló este miércoles luego de escuchar las declaraciones de las partes.
El comunicado del tribunal detalla que dentro de los dichos denunciados por parte de la AUDAF, aparecen expresiones tales como “el arbitraje nos arruino”; “los dos penales son claros”; “se vio un arbitraje tendencioso” y “Heras ya lleva varios partidos perjudicándonos”. Aclara además, que Percham "no desconoce la autoría de las expresiones que le atribuye el gremio de árbitros".
"En la defensa ensayada expresa que no posee antecedentes ante el Tribunal de Ética y hace énfasis en que sus expresiones no son agraviantes ni menoscaban la moral o ética de los denunciantes. A su juicio, la crítica es estrictamente objetiva respecto al desempeño profesional de los árbitros y ello no es difamatorio", continúa el comunicado.
"De la lectura de la normativa vigente se puede concluir que la conducta del denunciado es reprochable y merece una sanción que sea proporcionada a los actos que se le imputan y que tenga en cuenta los antecedentes y su conducta como dirigente en el ámbito deportivo local", por lo que el Tribunal de Ética resolvió sancionar al Flavio Perchamn con la pena de advertencia.