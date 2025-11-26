Hacete socio para acceder a este contenido

Deportes Perchman |

¡estás advertido!

Tribunal de Ética sancionó a Flavio Perchamn por denuncia de la AUDAF

El Tribunal de Ética calificó los hechos de Perchman como "reprochables" y que "merece una sanción que sea proporcionada a los actos que se le imputan"

Flavio Perchman sancionado por el Tribunal de Ética.

Flavio Perchman sancionado por el Tribunal de Ética.

 DT Foto: Enzo Santos / FocoUy
El comunicado del tribunal detalla que dentro de los dichos denunciados por parte de la AUDAF, aparecen expresiones tales como “el arbitraje nos arruino”; “los dos penales son claros”; “se vio un arbitraje tendencioso” y “Heras ya lleva varios partidos perjudicándonos”. Aclara además, que Percham "no desconoce la autoría de las expresiones que le atribuye el gremio de árbitros".

"En la defensa ensayada expresa que no posee antecedentes ante el Tribunal de Ética y hace énfasis en que sus expresiones no son agraviantes ni menoscaban la moral o ética de los denunciantes. A su juicio, la crítica es estrictamente objetiva respecto al desempeño profesional de los árbitros y ello no es difamatorio", continúa el comunicado.

"De la lectura de la normativa vigente se puede concluir que la conducta del denunciado es reprochable y merece una sanción que sea proporcionada a los actos que se le imputan y que tenga en cuenta los antecedentes y su conducta como dirigente en el ámbito deportivo local", por lo que el Tribunal de Ética resolvió sancionar al Flavio Perchamn con la pena de advertencia.

FALLO TRIBUNAL DE ETICA - EXP 7 2025 FLAVIO PERCHMAN

