Penadés seguirá en prisión y Mauvezín esperará juicio en su casa

En una audiencia realizada este lunes, la Justicia mantuvo la prisión preventiva, por 180 días más, para el exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés; mientras que a Sebastián Mauvezín (que también estaba en la cárcel) le fue otorgado el beneficio del arresto domiciliario nocturno hasta que se lleve a cabo el juicio por varios delitos sexuales contra menores.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
La última medida cautelar adoptada por el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 36° Turno, fue apelada por la titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er Turno.
Para la fiscal que lleva adelante investigación, Isabel Ithurralde, el profesor de historia -y presunto facilitador- debería seguir en prisión preventiva al igual que Penadés, puesto que estaría en riesgo de que esto entorpezca la investigación.
Las imputaciones contra Penadés y Mauvezín
Mauvezín fue imputado en octubre de 2023 por 7 delitos de contribución a la explotación sexual de menores de edad en régimen de reiteración real en calidad de autor. La fiscal Ithurralde solicitó para él una pena de 6 años de prisión.
En tanto, para Penadés solicitó una pena de 16 años de reclusión, por 22 delitos: 11 de retribución a la explotación sexual de menores de edad, 4 de abuso sexual especialmente agravados, 3 de abuso sexual agravados, 1 de violación, 1 de desacato, 1 de corrupción de menores y 1 de atentado violento al pudor en régimen de reiteración real, en calidad de autor.