Penadés sigue en el horno: la fiscal Ghione pedirá que le imputen nuevos delitos

Estos nuevos delitos, explicó la fiscal, “tienen que ver con la trama” que se montó para encubrir al acusado, por lo que ya fueron condenadas seis personas. Estos cómplices de Penadés habían asumido que eran culpables de los delitos que se le habían imputado para así lograr una disminución de hasta un tercio de la pena dictaminada. Entre los delitos que se les imputaron estaban el de cohecho y asociación para delinquir.

La fiscal, sin embargo, no ahondó en detalles durante su declaración a la prensa: “Estamos en investigación, (pero) qué se sigue investigando no puedo decir”.

Cruce de opiniones

Este miércoles también declaró de forma anticipada (y anónima) una persona que denunció que cuando tenía 19 años (esto fue en la década del noventa) tuvo relaciones sexuales con Penadés y que el ahora privado de libertad en aquel momento lo violó.

Homero Guerrero, abogado defensor de Penadés, afirmó ayer que esta persona ejercía la prostitución. Y sostuvo que el eventual delito que denunció ya prescribió y que en su momento no se denunció.

"Es una persona que no sabemos la identidad, ejercía la prostitución, relató hechos de mediados de los 90' y un poquito más, y que era mayor de edad", dijo Guerrero. "Nosotros entendemos que no cumple con el estatuto de la víctima por una cosa muy sencilla, no es víctima de un delito".

La jueza Vargas, sin embargo, en la instancia cumplida ayer determinó que este no era el momento para plantear la prescripción del citado delito; esto, agregó, se deberá analizarse en otra instancia del proceso.