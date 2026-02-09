Pereira definió al gobierno de Lacalle Pou como "la media década perdida"

"No hay ningún gobierno tibio en el mundo que le coloque US$ 600 millones de impuesto a los más ricos del Uruguay", dijo y agregó: "¿cómo va a haber un gobierno tibio si se anima a decir que la mayor parte del espacio fiscal se va a dedicar a la pobreza infantil?".

Derecha irracional

En cuanto a las críticas de algunos integrantes del partido contra el gobierno, Pereira señaló que, lejos de enojarse con ellos, deben "salir a escucharlos".

En otro momento de su oratoria, apuntó de manera crítica contra la "derecha irracional" del Uruguay.

"¿Cuántas veces nos morderemos la lengua y los labios para no contestarle a esta extrema derecha que no tiene valores, que insulta, que descalifica?", se preguntó y aseguró que le hacen "daño a la convivencia democrática" del país.

Tras esto, comparó la actual gestión con la del expresidente Lacalle Pou. "En este año, el aumento salarial de más del 2% fue mayor al de los cinco años de Lacalle Pou, que ese sí fue media década perdida. Media década perdida en materia salarial. Los trabajadores tuvieron que sufrir cinco años", dijo.

"Los trabajadores iban a trabajar, pero cada año perdían 15 jornales. Esto es la derecha dura", añadió el dirigente del FA.