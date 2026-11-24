«Para nosotros los turnos nocturnos y todas las variantes que tiene en este momento la posibilidad de las personas adultas y extraedad para cursar» son una preocupación central, sostuvo.

Vespa reconoció que en los nocturnos puede registrarse una disminución de la matrícula, pero advirtió que esa realidad debe analizarse teniendo en cuenta las condiciones de vida de quienes estudian en esos horarios.

Se trata, explicó, de una población que enfrenta dificultades particulares para sostener la continuidad educativa, muchas veces vinculadas al trabajo, el desempleo y las responsabilidades familiares.

«Generalmente la población que concurre al nocturno es una población con muchas dificultades, con condicionamientos laborales, con experiencias de vida y de trabajo que, en algunos momentos, les hacen abandonar el curso», señaló.

En ese sentido, recordó que existen modalidades semestrales y otras propuestas que permiten adaptar los estudios a las posibilidades de quienes no pueden mantener una asistencia regular durante todo el año.

La presidenta de Fenapes planteó que conseguir un empleo también puede convertirse en un obstáculo para continuar estudiando, cuando los horarios laborales resultan incompatibles con los cursos disponibles.

Por eso, defendió la necesidad de mantener una oferta educativa accesible para ese sector de la población, incluso en lugares donde la cantidad de estudiantes inscriptos no sea elevada en determinado momento.

La preocupación por los cursos en el interior

Otro de los puntos que encendió las alarmas del sindicato es la posibilidad de que desaparezcan propuestas educativas en localidades alejadas de los principales centros urbanos.

Vespa explicó que, en las primeras proyecciones, se planteó retirar algunos cursos y propuestas, entre ellas las correspondientes al Plan 2013, debido a que actualmente no contaban con estudiantes activos.

Sin embargo, advirtió que la ausencia de matrícula en un momento determinado no significa que no exista una población interesada en acceder a esas opciones educativas.

«Si bien en el momento no había alumnos, hay una población allí interesada en algún momento en inscribirse o cursar», afirmó.

Ante ese escenario, Fenapes inició un proceso de trabajo con la Dirección General de Educación Secundaria para recuperar grupos que no estaban contemplados en las proyecciones iniciales para 2027. Las gestiones también incluyeron alternativas de bachillerato y propuestas correspondientes a distintos niveles educativos.

La discusión, según se desprende de las declaraciones de la dirigente, no se limita a la cantidad de grupos que funcionarán el próximo año, sino que involucra la continuidad de oportunidades educativas para personas que, por razones laborales, familiares o geográficas, necesitan modalidades específicas para completar sus estudios.