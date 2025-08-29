Pit-Cnt asegura tener coincidencias y algunas discrepancias con el Presupuesto

El Presupuesto

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, presentó este jueves, tras el Consejo de Ministros encabezado por el presidente Yamandú Orsi, las principales líneas del proyecto de presupuesto quinquenal que será enviado al Parlamento el próximo domingo.

Oddone definió el plan como “una manifestación de rumbo de la política económica del país y de las políticas públicas en particular, en un contexto de enormes desafíos y de gran incertidumbre”. En este marco, subrayó que las prioridades se centran en crecimiento e inversión, reducción de la desigualdad y fortalecimiento de la protección social, además de la seguridad ciudadana.

El jerarca detalló que las áreas prioritarias incluyen a la infancia y la adolescencia, que concentrarán el 40% de las asignaciones presupuestales incrementales. En segundo lugar, la seguridad absorberá un 12% de esos recursos, la salud otro 12%, crecimiento tambien recibirá un 12% y la vulnerabilidad social un 10% . “Estas prioridades reflejan en la medida exacta cuáles fueron las prioridades establecidas por el programa de gobierno del Frente Amplio durante la campaña electoral”, afirmó.

De acuerdo al titular de Economía, el presupuestose estructura sobre tres principios: responsabilidad fiscal, transparencia y eficiencia. “Es un presupuesto que asume los desafíos de la restricción fiscal imperante y por tanto mantiene un horizonte de responsabilidad”, aseguró el ministro.

Oddone explicó además que el incremento presupuestal previsto crecerá progresivamente hasta alcanzar los 940 millones de dólares en 2029. Esa cifra surge de la combinación de 240 millones de dólares en asignaciones incrementales y unos 700 millones de dólares destinados a nuevas obras con recursos presupuestales.