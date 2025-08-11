Pit-Cnt considera "antisindical" medida de llamar a interesados en embarcarse

Medida antisindical

Por su parte, el Pit-Cnt considera que la decisión tomada por la Cámara Pesquera de convocar a nuevos trabajadores es una “medida antisindical”.

La convocatoria a interesados en trabajar en embarcaciones pesqueras cayó mal en los trabajadores del sector, que llevan unos 70 días de conflicto.

“Es una medida que tomaron que rompe con todo este tiempo que hemos llevado tratando de solucionar el problema. Es una medida que es antisindical”, dijo Nathalie Barbé, secretaria de Conflictos del Pit-Cnt, expresó que la decisión de la cámara puede tener un costo muy alto porque va también contra las intenciones del gobierno.

La nueva convocatoria del sector empresarial vuelve a foja cero los avances que hubo en las negociaciones, según la sindicalista.

“Hace no menos de un año estuvieron casi ocho meses los barcos parados por estas empresas pidiendo subsidios al Estado. Presentan subsidios y nosotros creemos que esta negación a todo lo que se les ha propuesto viene con las intenciones de seguir pidiendo más subsidios de los que ya tienen”, afirmó Barbé.

El sindicato asegura que no hay una violación del convenio colectivo firmado al pedir un tripulante más.