Plan Juntos: 18 familias que vivian en asentamientos recibieron su vivienda.

La obra se puso en marcha el 15 de abril de 2024. Desde noviembre del mismo año, las familias fueron parte de un proceso de acompañamiento social orientado a fortalecer la convivencia y la organización comunitaria, destacándose su participación activa.

De las familias beneficiadas, 15 provienen del asentamiento ubicado en Arroyo San Carlos y José García, a unos cuatro kilómetros y medio de distancia del nuevo conjunto, mientras que las tres restantes se incorporaron mediante la mesa de entrada del Plan Juntos.

Autoridades destacaron el trabajo interinstitucional y social

La ministra Tamara Paseyro resaltó la articulación entre instituciones que hizo posible la inauguración de las casas y elogió la labor de los técnicos, a quienes describió como “la cara visible de la política pública”. Asimismo, enfatizó el enfoque del Ministerio de “trabajar con y para la gente”, asegurando que en el quinquenio se buscará “estar cerca de la gente y escuchar sus necesidades”, comprometiéndose a seguir colaborando con el gobierno de Canelones y otros gobiernos departamentales para garantizar el acceso a una vivienda digna para los más vulnerables.

Por su parte, el intendente Francisco Legnani valoró que la inauguración fue posible por el trabajo conjunto del gobierno nacional, departamental y municipal. “Nosotros nos propusimos el día que asumimos no administrar recursos económicos sino influir sobre la vida de nuestra gente y creo que con este tipo de cosas estamos influyendo sobre la vida de nuestra gente”, afirmó Legnani.

La directora Silvana Nieves, subrayó la importancia del enfoque comunitario en las políticas sociales: “No existe ninguna ruta de esperanza si no pensamos en comunidad, si no pensamos en una vivienda digna y si no pensamos trabajando las políticas sociales abrazadas a un conjunto de esperanzas y en colectivo con la gente”.

Inés Sarries, coordinadora del Plan Juntos, felicitó a los involucrados y destacó que la experiencia debe replicarse: “Esta es una experiencia que tenemos que repetir en todos lados porque el trabajo en conjunto es muy valioso y muy rico”. Sarries resaltó la labor del equipo del Plan Juntos, que con su trabajo social busca que las nuevas viviendas “no solo sean viviendas, sean hogares y sean familias donde se integran socialmente a una comunidad”.

Participación y formación de las familias

La relocalización no se limitó a la construcción. Las familias tuvieron una participación activa y social, colaborando en tres jornadas de mitigación de las viviendas precarias del asentamiento y en la edificación de una plaza infantil, junto a voluntarios y familias del grupo Grito de Asencio 1.

También desarrollaron el proyecto “plantines solidarios”, donando 75 plantines al Centro Juvenil Casa Joven e impulsando huertas familiares. Adicionalmente, crearon un fondo solidario entre las familias, utilizando rifas y canastas para apoyar a los hogares más vulnerables.

El proyecto incluyó una dimensión de capacitación, con talleres de electricidad básica y sanitaria, proporcionando a las familias herramientas esenciales para el cuidado y mantenimiento de sus nuevos hogares.