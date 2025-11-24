Hacete socio para acceder a este contenido

Política Álvaro Danza |

interpelación

Poder Ejecutivo ratificó el respaldo a Álvaro Danza al frente de ASSE

La ministra Cristina Lustemberg descartó incompatibilidad alguna en el caso de Álvaro Danza y la presidencia de ASSE.

Lustemberg respaldó a Danza.
Por Redacción de Caras y Caretas

"No hay incompatibilidad ninguna, seguimos todos los pasos", dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en referencia a la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. La funcionaria habló en la conferencia de prensa de la bancada del Frente Amplio (FA) durante el cuarto intermedio de la interpelación.

Agregó que la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) dio la mayor transparencia. Opinó que en lugar de discutir hacia donde debe ir la salud de las personas, "se sigue hablando de esto".

Destacó el mejoramiento del stock crítico de medicamentos en los establecimientos de ASSE, bajo la administración de Danza.

Valoró también la reducción de los tiempos de espera: había unos 421 mil usuarios en lista de espera, dijo, y de esa cifra 30 mil por salud mental, de los cuales se inició un proceso de descentralización en la atención, manifestó.

