Poder Ejecutivo ratificó el respaldo a Álvaro Danza al frente de ASSE

"No hay incompatibilidad ninguna, seguimos todos los pasos", dijo la ministra de Salud Pública, Cristina Lustemberg, en referencia a la situación del presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Álvaro Danza. La funcionaria habló en la conferencia de prensa de la bancada del Frente Amplio (FA) durante el cuarto intermedio de la interpelación.