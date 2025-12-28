Bomberos y militares luchan contra incendio sin control que llega hasta las letras de Minas

Maquinaria de la Intendencia de Lavalleja, Ancap y personal militar, se sumaron a los bomberos con la finalidad de realizar cortafuegos y evitar la propagación hacia las viviendas.

Por su parte, el Ejército Nacional informó que personal del Batallón de Infantería N°11 y del Grupo de Artillería N°4 trabajan para seguir combatiendo el fuego.

El sábado por la noche se activó la Sección de Apoyo a Emergencias del Grupo de Artillería N°4, para apoyar a Bomberos en la extinción del fuego.

Incendio sin control

"Hora 05:30 día 28 de diciembre el foco que se encontraba en propagación en horas de la noche alcanzó un monte nativo de altura, procediendo con la primera luz del día a emplear maquinaria pesada con la cual se realiza calles cortafuego para evitar la propagación sobre plantaciones privadas y monte forestal. También se trabaja con dos helicópteros con helibalde sobre el flanco derecho del fuego", indicó Bomberos este domingo, citado por Subrayado (Canal 10).

Desde la Armada Nacional informaron que un helicóptero "para apoyar las tareas de combate y mitigación del siniestro" que todavía no fue controlado.