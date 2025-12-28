Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Sociedad

avanza incontenible

Bomberos y militares luchan contra incendio sin control que llega hasta las letras de Minas

Según informó la Dirección de Bomberos el incendio ha consumido unas 170 hectáreas de campo y continúa todavía sin ser controlado.

El fuego avanza en Minas.

El fuego avanza en Minas.

 Ejército Nacional
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Desde el pasado viernes se desarrolla en las inmediaciones de la ciudad de Minas un incendio que en las últimas horas se vio agravado por las altas temperaturas y la falta de lluvia. Personal de Bomberos, el Ejército, la Intendencia local y la Armada trabaja en el lugar. Lleva afectadas 170 hectáreas.

El fuego alcanzó los cerros de La Coronilla, Verdún, de la Antena y de "las letras", lugar donde se ubica el polémico cartel con el nombre de la ciudad.

La Dirección Nacional de Bomberos informó que trabaja en el ,ugar con varias dotaciones, desde las 14:00 horas del viernes y el sábado por la mañana. Por el aumento de la intensidad del viento, el fuego se direccionó hacia la zona del cerro Verdún y también había riesgo de propagación hacia viviendas en el cerro La Coronilla.

Maquinaria de la Intendencia de Lavalleja, Ancap y personal militar, se sumaron a los bomberos con la finalidad de realizar cortafuegos y evitar la propagación hacia las viviendas.

Por su parte, el Ejército Nacional informó que personal del Batallón de Infantería N°11 y del Grupo de Artillería N°4 trabajan para seguir combatiendo el fuego.

El sábado por la noche se activó la Sección de Apoyo a Emergencias del Grupo de Artillería N°4, para apoyar a Bomberos en la extinción del fuego.

Incendio sin control

"Hora 05:30 día 28 de diciembre el foco que se encontraba en propagación en horas de la noche alcanzó un monte nativo de altura, procediendo con la primera luz del día a emplear maquinaria pesada con la cual se realiza calles cortafuego para evitar la propagación sobre plantaciones privadas y monte forestal. También se trabaja con dos helicópteros con helibalde sobre el flanco derecho del fuego", indicó Bomberos este domingo, citado por Subrayado (Canal 10).

Desde la Armada Nacional informaron que un helicóptero "para apoyar las tareas de combate y mitigación del siniestro" que todavía no fue controlado.

Dejá tu comentario

Te puede interesar