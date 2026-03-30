Policía despliega operativo nacional de seguridad por Semana de Turismo

Caminera al 100%: El director de Policía Caminera, Luis Calzada, confirmó que 500 efectivos (la totalidad del personal operativo) están desplegados sin licencias, reforzados además con un 25% de personal extra.

Zonas de mayor vigilancia: Los controles se intensificarán en el corredor desde Colonia hacia el Este , así como en las Rutas 1, 3 y 5 .

Eventos masivos: Habrá cobertura especial en el Festival del Olimar (Treinta y Tres), la Semana de la Cerveza (Paysandú) y el trayecto de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

Tecnología y prevención del delito

Por primera vez en esta escala, se incorporarán drones coordinados con el Centro de Comando Unificado para monitorear el tránsito y detectar congestionamientos en tiempo real. Asimismo, el Operativo Ñandubay continuará activo con especial foco en el control de motociclistas y la prevención de irregularidades administrativas o porte de armas no autorizadas.

Guía para un Turismo Seguro

El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos exhortan a la población a seguir estas recomendaciones: