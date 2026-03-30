Policía despliega operativo nacional de seguridad por Semana de Turismo

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Caminera al 100%: El director de Policía Caminera, Luis Calzada, confirmó que 500 efectivos (la totalidad del personal operativo) están desplegados sin licencias, reforzados además con un 25% de personal extra.
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Zonas de mayor vigilancia: Los controles se intensificarán en el corredor desde Colonia hacia el Este, así como en las Rutas 1, 3 y 5.
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Eventos masivos: Habrá cobertura especial en el Festival del Olimar (Treinta y Tres), la Semana de la Cerveza (Paysandú) y el trayecto de la Vuelta Ciclista del Uruguay.
Tecnología y prevención del delito
Por primera vez en esta escala, se incorporarán drones coordinados con el Centro de Comando Unificado para monitorear el tránsito y detectar congestionamientos en tiempo real. Asimismo, el Operativo Ñandubay continuará activo con especial foco en el control de motociclistas y la prevención de irregularidades administrativas o porte de armas no autorizadas.
Guía para un Turismo Seguro
El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos exhortan a la población a seguir estas recomendaciones:
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Seguridad Vial: Revisar el estado mecánico del vehículo y la documentación antes de salir. Respetar estrictamente los límites de velocidad y las indicaciones policiales durante el paso de la Vuelta Ciclista.
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Prevención de Incendios: Realizar fogones únicamente en lugares habilitados, mantener el entorno limpio y asegurar la extinción total con agua o arena antes de retirarse.
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Camping Responsable: Acampar en sitios permitidos, mantener distancia entre carpas y fuentes de calor, y contar siempre con un botiquín de primeros auxilios y teléfonos cargados.
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Emergencias: Ante cualquier eventualidad o detección de columnas de humo, comunicarse de inmediato al 9-1-1.