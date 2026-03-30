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Política operativo | Semana de Turismo |

Turismo

Policía despliega operativo nacional de seguridad por Semana de Turismo

Ministerio del Interior despliega miles de efectivos y drones en rutas y eventos para garantizar la seguridad vial y ciudadana en Semana de Turismo.

Policía realizará gran operativo de seguridad

Policía realizará gran operativo de seguridad
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Caras y Caretas Diario

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El Ministerio del Interior puso en marcha un dispositivo integral de prevención y control que abarca las 19 Jefaturas de Policía y las Direcciones Nacionales para asegurar el normal desarrollo de la Semana de Turismo. El operativo, que ya se encuentra activo, combina patrullaje terrestre, controles de documentación y vigilancia aérea en puntos estratégicos.

Fuerza operativa y puntos críticos

El subdirector de la Policía Nacional, Alfredo Clavijo, destacó que el objetivo principal es "asegurar el disfrute, el turismo y el trabajo, con un rol fundamental de la Dirección Nacional de Policía Caminera en el traslado por rutas nacionales".

Para este período, se han dispuesto medidas excepcionales:

  • Caminera al 100%: El director de Policía Caminera, Luis Calzada, confirmó que 500 efectivos (la totalidad del personal operativo) están desplegados sin licencias, reforzados además con un 25% de personal extra.

  • Zonas de mayor vigilancia: Los controles se intensificarán en el corredor desde Colonia hacia el Este, así como en las Rutas 1, 3 y 5.

  • Eventos masivos: Habrá cobertura especial en el Festival del Olimar (Treinta y Tres), la Semana de la Cerveza (Paysandú) y el trayecto de la Vuelta Ciclista del Uruguay.

Tecnología y prevención del delito

Por primera vez en esta escala, se incorporarán drones coordinados con el Centro de Comando Unificado para monitorear el tránsito y detectar congestionamientos en tiempo real. Asimismo, el Operativo Ñandubay continuará activo con especial foco en el control de motociclistas y la prevención de irregularidades administrativas o porte de armas no autorizadas.

Guía para un Turismo Seguro

El Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Bomberos exhortan a la población a seguir estas recomendaciones:

  • Seguridad Vial: Revisar el estado mecánico del vehículo y la documentación antes de salir. Respetar estrictamente los límites de velocidad y las indicaciones policiales durante el paso de la Vuelta Ciclista.

  • Prevención de Incendios: Realizar fogones únicamente en lugares habilitados, mantener el entorno limpio y asegurar la extinción total con agua o arena antes de retirarse.

  • Camping Responsable: Acampar en sitios permitidos, mantener distancia entre carpas y fuentes de calor, y contar siempre con un botiquín de primeros auxilios y teléfonos cargados.

  • Emergencias: Ante cualquier eventualidad o detección de columnas de humo, comunicarse de inmediato al 9-1-1.

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