¿Por qué la interna entre Cosse y Orsi recuerda a la de Mujica y Astori?

"Con la encuesta de que con Yamandú Orsi se ganaría mucho más fácilmente que con Carolina Cosse, me acordé de Mujica y Astori. Porque también en la época de Mujica y Astori era un argumento parecido. Y que con Mujica vamos a perder la elección. Y que Mujica era muy polarizado, y que Mujica era un peligro. Y Mujica se transformó en el líder político más conocido de Uruguay", señaló.

Sesgo de género

Para Moreira es evidente que en el caso de la interna del Frente Amplio entre Cosse y Orsi hay un sesgo de género que se manifiesta en la resistencia arraigada a aceptar a una mujer como líder política en el país.

"A mí que me perdonen, pero hay un sesgo de género y es que una mujer no puede mandar en este país. Ahí ya tengo la artillería preparada de razones, de razones para decir que por supuesto que puede gobernar una mujer en este país, que Carolina sería una maravillosa presidenta, y que el Uruguay está más que preparado para votar a una mujer presidenta y confiarle sus destinos. Porque ya lo hicieron los brasileros, ya lo hicieron los chilenos, ya lo hicieron los argentinos. O sea, el día que no importe si es mujer o hombre quien gobierne, habremos dado un paso en la reducción de las brechas de desigualdad de género".