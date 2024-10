¿Por qué Ripoll cree que Cosse "nunca debe haber ido a un hospital público"?

En un tramo de esa entrevista, Cosse afirmó que con el gobierno Luis Lacalle Pou la salud pública comenzó a "gestionarse mal": "Si vos vas a atenderte a la salud pública es probable, lamentablemente, que no haya remedios en cualquier parte del Uruguay".

A lo que agregó: "No estoy hablando de remedios sofisticados; que no te encuentres con remedios, que tengas dificultades en Montevideo implica ir de un lugar a otro, en el interior recorrer un departamento".

Orsi apoyó a su compañera de fórmula

"Lo que dijo Carolina es lo que nos pasa cuando recorremos el interior. El planteo de que faltan medicamentos que no están llegando a ASSE se repite en todos lados", manifestó Orsi este martes en rueda de prensa.

"Dicen que ahora se agravó, entonces ahí hay algo que está fallando y hay que resolverlo", subrayó el candidato a la presidencia por el Frente Amplio.

Cipriani y Ripoll al cruce

Tras conocerse estas exposiciones sobre la situación de la Salud Pública, Leonardo Cipriani, expresidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), salió al cruce a través de redes sociales.

En su cuenta en X, Cipriani se mostró molesto y pegó duro: “FALSO, no conoce de salud, mal asesorada. Récord en inversión, récord en unidades compradas y en entrega de medicamentos, mayor número de receta por consulta. Todo se puede confirmar en ALN y en ASSE”.

Después, Valeria Ripoll aportó su “granito de arena” a la discusión y dijo a la prensa: “La verdad que te diría que me dio como un poco de vergüenza, que en este caso una candidata a la Vicepresidencia vaya a desprestigiar el Uruguay de esta forma”.

Aunque no rebatió con datos concretos, Ripoll, exdirigente de Adeom, intentó caracterizar a Cosse (¿su archienemiga?) como una candidata que no conoce la realidad del país.

"Entiendo que Cosse en esta recorrida como candidata está conociendo gran parte del Uruguay que no conocía. No se ha caracterizado por estar en la descentralización, por estar junto a la gente en todo el país, porque el país no es solo Montevideo", afirmó.

"Le voy a preguntar cuando tenga la oportunidad, porque me gustaría saber en qué lugar, en qué institución pública, le dijeron que no habían medicamentos (…) Uno en la política tiene que ser serio y mucho más cuando habla en otro país sobre el Uruguay".

¿Será que “pegarle como sea y donde sea” al Frente Amplio es una tendencia que amenaza con agravarse?