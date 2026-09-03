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Política

Orsi habló sobre intento de femicidio en Medicina; dijo que lo central es educar

El presidente Orsi opinó que en el caso del intento de femicidio "el tema de fondo es la violencia".

Orsi opinó sobre el intento de femicidio.

Orsi opinó sobre el intento de femicidio.

 Dante Fernandez / FocoUy
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En improvisada rueda de prensa en la previa de la Gala de Endeavor, el mayor encuentro de relacionamiento empresarial del país, Orsi recordó que el agresor era oriundo de Salinas, lugar en el que vive y donde asistió al liceo.

A su juicio, “el tema de fondo es la violencia”, dentro de la que “la salud mental es un capítulo”. "Lo central es, cuando nos educamos, las pautas de violencia", sostuvo.

Preguntado sobre las señales de alerta que hubo cuando el agresor era un estudiante de secundaria, dijo que habló con las autoridades del organismo, que le comunicaron que “alguna vez intervino en el caso particular” y que “le consta que se trabajó en el tema”.

Reconoció, no obstante, que “puede haber fallas”. Añadió que “los centros educativos necesitan equipos multidisciplinarios y, en esa época (uno o dos años atrás) no había”.

“Se trabajó con lo que se tenía”, dijo, pero apuntó que “a veces son bombas de tiempo”. “No se tuvo un diagnóstico claro”, lamentó.

Agresión en Medicina

El caso se registró el martes en el anexo de la Facultad de Medicina, en la explanta industrial de Alpargatas. Allí un joven agredió con un cuchillo a una estudiante, compañera de curso, y le provocó lesiones en el rostro.

La joven está internada en el Sanatorio Americano y, según la información brindada por las autoridades del centro de salud y familiares, se encuentra fuera de peligro.

En cuanto al agresor, fue internado en una clínica psiquiátrica y se espera que pronto esté en condiciones de declarar ante la Fiscalía encargada del caso.

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