Embajada de Nicaragua abrió sus puertas al patrimonio y la cultura en Montevideo

Los asistentes recorrieron las instalaciones y conocieron las distintas etapas de restauración y conservación que ha experimentado el inmueble a lo largo de los años, tareas que han permitido preservar su identidad original y mantener operativo un espacio de gran significación urbana.

Homenaje a Rubén Darío y patrimonio UNESCO

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje al gran poeta y diplomático nicaragüense Rubén Darío, padre del modernismo literario en lengua española. El edificio de la embajada se encuentra dedicado a su figura, cuyas obras y legado continúan funcionando como un puente cultural entre América Latina y el mundo. En la sede se exhibió además una muestra especial con varias de sus obras literarias.

Posteriormente, se proyectó un material audiovisual centrado en la riqueza natural y las expresiones culturales de Nicaragua. En la proyección se destacó el patrimonio histórico del país centroamericano, con especial atención en dos sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO:

Las Ruinas de León Viejo: Primer asentamiento español en territorio nicaragüense.

La Catedral de León: El templo catedralicio más grande de Centroamérica, reconocido por su arquitectura que marca la transición del barroco al neoclasicismo.

Integración y diplomacia cultural

La actividad concluyó con un espacio de intercambio entre los participantes sobre la importancia de preservar el patrimonio arquitectónico y cultural como herramienta para consolidar la identidad de los pueblos y fomentar el conocimiento mutuo.