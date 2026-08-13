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Política embajada | cultura | integración

Embajada de Nicaragua abrió sus puertas al patrimonio y la cultura en Montevideo

La embajada de Nicaragua encabezó un encuentro junto a la Asociación de Patrimonio para poner en valor la arquitectura histórica del edificio y estrechar lazos culturales.

Embajada de Nicaragua en Uruguay

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La Embajada de la República de Nicaragua en Uruguay, encabezada por el embajador Licio Gelli, llevó a cabo una destacada actividad cultural junto a la Asociación de Patrimonio, representada por Carmen Álvarez. La jornada estuvo dedicada a la puesta en valor del patrimonio arquitectónico e histórico, así como al fortalecimiento de los lazos de amistad entre ambas naciones.

El evento reunió a integrantes de la Asociación de Patrimonio, académicos, artistas y referentes del ámbito cultural nacional, quienes fueron recibidos en la sede diplomática nicaragüense, un inmueble de alto valor histórico construido a principios del siglo XX en pleno centro de Montevideo.

Valor arquitectónico e historia viva

Durante la visita, se presentó una reseña histórica del edificio ubicado en la Peatonal Sarandí, a pocos metros de la Plaza Independencia. Construido en 1912, la propiedad destaca por un sistema constructivo innovador para la época y por la presencia de columnas y elementos ornamentales importados desde Francia, características representativas de la fuerte influencia europea en la arquitectura montevideana del novecientos.

Los asistentes recorrieron las instalaciones y conocieron las distintas etapas de restauración y conservación que ha experimentado el inmueble a lo largo de los años, tareas que han permitido preservar su identidad original y mantener operativo un espacio de gran significación urbana.

Homenaje a Rubén Darío y patrimonio UNESCO

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el homenaje al gran poeta y diplomático nicaragüense Rubén Darío, padre del modernismo literario en lengua española. El edificio de la embajada se encuentra dedicado a su figura, cuyas obras y legado continúan funcionando como un puente cultural entre América Latina y el mundo. En la sede se exhibió además una muestra especial con varias de sus obras literarias.

Posteriormente, se proyectó un material audiovisual centrado en la riqueza natural y las expresiones culturales de Nicaragua. En la proyección se destacó el patrimonio histórico del país centroamericano, con especial atención en dos sitios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO:

  • Las Ruinas de León Viejo: Primer asentamiento español en territorio nicaragüense.

  • La Catedral de León: El templo catedralicio más grande de Centroamérica, reconocido por su arquitectura que marca la transición del barroco al neoclasicismo.

Integración y diplomacia cultural

La actividad concluyó con un espacio de intercambio entre los participantes sobre la importancia de preservar el patrimonio arquitectónico y cultural como herramienta para consolidar la identidad de los pueblos y fomentar el conocimiento mutuo.

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