Política Cardama | Andrés Ojeda |

Caso Cardama

Presidencia rechazó solicitud de Ojeda para acceder a la denuncia penal contra Cardama

Presidencia declaró reservada toda la información relativa a la denuncia y aseguran que de haber accedido al pedido violaría la "reserva legal" del proceso.

Presidencia rechazó pedido del senador colorado, Andrés Ojeda.

 Foto: Dante Fernandez / FocoUy
Por Redacción Caras y Caretas

Presidencia de la República denegó una solicitud de acceso a la información presentada semanas atrás por el senador colorado Andrés Ojeda, quien pidió conocer el texto de la denuncia penal presentada contra el astillero español Cardama.

Según la resolución publicada en la página web de Presidencia, el rechazo se basa en que la solicitud "refiere a documentos contenidos en una investigación en curso a cargo de la Fiscalía Letrada Penal de Montevideo de Delitos Económicos y Complejos de 1° Turno", en relación a la investigación que cayó en manos del fiscal Alejandro Machado.

Para ampliar la fundamentación, la resolución de Presidencia –firmada por el secretario Alejandro Sánchez– cita algunos pasajes del Código del Proceso Penal, que establecen que las investigaciones preliminares "serán reservadas para los terceros ajenos al procedimiento".

"Entregar la información peticionada haría incurrir a la Presidencia de la República en responsabilidad por violentar la reserva legal expresamente dispuesta por el Código del Proceso Penal y la reserva administrativa relacionada", señala el texto de la resolución.

Ojeda también pidió acceder a “los expedientes administrativos que dieron origen a la decisión de denunciar, incluyendo actuaciones preparatorias, actuaciones sumariales si existieran, y cualquier otra documentación relacionada” y a “todos los informes jurídicos, técnicos, que fueron considerados para fundamentar la decisión de accionar penalmente”.

Información reservada

Presidencia decidió entonces declarar reservada el 23 de diciembre pasado "toda la información y documentación contenida y relacionada a la denuncia penal y posteriores ampliaciones".

El Poder Ejecutivo denunció penalmente a fines de octubre los hechos vinculados a la garantía que presentó el astillero español, después de una conferencia de prensa encabezada por el presidente Yamandú Orsi en la que anunció que rescindiría el contrato.

Posteriormente, primero a fines de noviembre y luego a fines de diciembre, presentó dos ampliaciones de esa denuncia penal.

Ojeda ya había reclamado al gobierno por la solicitud de prórroga que había solicitado a mediados de diciembre, vencido el plazo legal establecido por la Ley de Acceso a la Información Pública.

