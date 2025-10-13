Presidente de Colonización destacó emprendimientos productivos ovinos durante recorrida en Soriano

Henry destacó la necesidad de seguir promoviendo políticas que favorezcan la participación de mujeres y jóvenes en el medio rural, con "el acceso a la tierra y la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible que permita a las familias afincarse y crecer en el campo".

Reactivación del sector ovino

Expresó la intención de "reactivar el rubro ovino, ya sea de carne como de lana fina a través del proyecto Crilu que INIA ha desarrollado por más de 15 años”. El jerarca valoró que "con el ovino se puede beneficiar el suelo y no perjudicarlo como demuestra la información científica en cuanto a que “se están elevando los niveles de nutrientes con un manejo adecuado. No es tanto el tema del ovino, sino como se maneja”.

También mencionó que el INC está trabajando con el BROU y otras instituciones, además del presupuesto nacional, “para tener más capital, de modo de no solo entregar tierras sino también dar la posibilidad de nuevos créditos” para la compra de animales, realizar pasturas, asegurar el agua en la parcela. Y el tercer elemento es que “el y tenemos muchas fracciones demasiado pequeñas”.

Por ejemplo, “si un colono tiene 50 hectáreas, tenemos que llevarlo a un mínimo de 100 para que esa familia tenga un mejor rendimiento económico y mejor calidad de vida”.

Intercambio productivo

El encuentro finalizó con un intercambio abierto entre productores y técnicos, quienes recorrieron el establecimiento de Avelino en Parada Olivera y observaron los resultados productivos y experiencias sobre manejo forrajero, alimentación y sanidad en sistemas ovinos intensivos.

El sistema implementado por Avelino alcanza más de 400 kg de carne por hectárea al año, demostrando el potencial de la producción ovina intensiva para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en el rubro, fomentando el intercambio de conocimientos y la cooperación en el territorio.

Compartieron experiencias, resultados y propuestas para fortalecer la producción ovina en la región y continuar impulsando el desarrollo territorial sostenible.