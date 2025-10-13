Hacete socio para acceder a este contenido

Colonización | emprendimientos | Henry

Parada Olivera

Presidente de Colonización destacó emprendimientos productivos ovinos durante recorrida en Soriano

El presidente del Instituto de Colonización, Alejandro Henry, dijo que "las mujeres, los jóvenes y los productores familiares" están en el centro de su gestión.

Presidente de Colonización Alejandro Henry y el productor Richard Avelino.
Por Redacción Caras y Caretas

Productores y técnicos participaron días atrás de una Jornada de Intercambio sobre Producción Ovina organizada por el Instituto Nacional de Colonización (INC) y el Secretariado Uruguayo de la Lana, en el establecimiento de Richard Avelino en el pueblo Parada Olivera (Soriano).

Henry remarcó el compromiso del INC con el desarrollo productivo rural

Durante la actividad, el presidente del INC, Alejandro Henry, valoró la importancia de estas instancias de intercambio y detalló los ejes centrales del trabajo del instituto para este período de gestión: “Las mujeres, los jóvenes y los productores familiares están en el centro de nuestra acción". Asimismo, subrayó a Infoagro "la relevancia del trabajo interinstitucional para potenciar el desarrollo rural“.

"Con INIA, UTE, Antel, Dinamige y las intendencias estamos generando alianzas para que los colonos y productores tengan las herramientas necesarias para desarrollarse”, señaló el jerarca.

Henry destacó la necesidad de seguir promoviendo políticas que favorezcan la participación de mujeres y jóvenes en el medio rural, con "el acceso a la tierra y la consolidación de un modelo de desarrollo sostenible que permita a las familias afincarse y crecer en el campo".

Reactivación del sector ovino

Expresó la intención de "reactivar el rubro ovino, ya sea de carne como de lana fina a través del proyecto Crilu que INIA ha desarrollado por más de 15 años”. El jerarca valoró que "con el ovino se puede beneficiar el suelo y no perjudicarlo como demuestra la información científica en cuanto a que “se están elevando los niveles de nutrientes con un manejo adecuado. No es tanto el tema del ovino, sino como se maneja”.

También mencionó que el INC está trabajando con el BROU y otras instituciones, además del presupuesto nacional, “para tener más capital, de modo de no solo entregar tierras sino también dar la posibilidad de nuevos créditos” para la compra de animales, realizar pasturas, asegurar el agua en la parcela. Y el tercer elemento es que “el y tenemos muchas fracciones demasiado pequeñas”.

Por ejemplo, “si un colono tiene 50 hectáreas, tenemos que llevarlo a un mínimo de 100 para que esa familia tenga un mejor rendimiento económico y mejor calidad de vida”.

Intercambio productivo

El encuentro finalizó con un intercambio abierto entre productores y técnicos, quienes recorrieron el establecimiento de Avelino en Parada Olivera y observaron los resultados productivos y experiencias sobre manejo forrajero, alimentación y sanidad en sistemas ovinos intensivos.

El sistema implementado por Avelino alcanza más de 400 kg de carne por hectárea al año, demostrando el potencial de la producción ovina intensiva para mejorar la eficiencia y sostenibilidad en el rubro, fomentando el intercambio de conocimientos y la cooperación en el territorio.

Compartieron experiencias, resultados y propuestas para fortalecer la producción ovina en la región y continuar impulsando el desarrollo territorial sostenible.

