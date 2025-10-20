Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, indicó este lunes 20 de octubre, que su equipo empezó con las gestiones para garantizar el abastecimiento de combustible en el país, en medio de la crisis energética y las largas filas en las estaciones de servicio.
Crisis energética
Presidente electo de Bolivia pide ayuda a Uruguay y países del Mercosur para suministro de combustibles
El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, reiteró su acercamiento con gobierno de EEUU, pero indicó que también busca la colaboración de países vecinos.