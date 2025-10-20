Hacete socio para acceder a este contenido

Política Bolivia | Uruguay | combustibles

Crisis energética

Presidente electo de Bolivia pide ayuda a Uruguay y países del Mercosur para suministro de combustibles

El presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz, reiteró su acercamiento con gobierno de EEUU, pero indicó que también busca la colaboración de países vecinos.

Por Redacción Caras y Caretas

Rodrigo Paz, presidente electo de Bolivia, indicó este lunes 20 de octubre, que su equipo empezó con las gestiones para garantizar el abastecimiento de combustible en el país, en medio de la crisis energética y las largas filas en las estaciones de servicio.

Hemos estado dialogando especialmente con el gobierno de los Estados Unidos (EEUU). Hemos hablado con el vicesecretario de Estado de Estados del gobierno americano (Christopher) Landau”, señaló Paz, en una conferencia de prensa en la ciudad de La Paz.

Paz pide ayuda a países del Mercosur para resolver escasez de combustibles

El ganador del balotaje reiteró su acercamiento con la administración de Donald Trump, pero indicó que también busca la colaboración de países vecinos.

El objetivo de Paz es que, junto a Brasil, Uruguay, Paraguay, y Argentina, puedan colaborar, a partir del 8 o 9 de noviembre, a resolver las largas filas generadas por la escasez de carburantes.

Sobre sus relaciones bilaterales, el senador evitó brindar detalles, pero afirmó que esta se desarrollarán de manera transparente.

Paz eludió hablar de los vínculos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) estableció con Rusia o Irán. No obstante, como lo hizo en su primer discurso tras ganar el balotaje, anunció que Bolivia recuperará su presencia internacional con relaciones con otras naciones, sin intereses políticos ni ideológicos.

FUENTE: Correo del Sur

Temas

Dejá tu comentario

