Presidente electo de Bolivia pide ayuda a Uruguay y países del Mercosur para suministro de combustibles

El objetivo de Paz es que, junto a Brasil, Uruguay, Paraguay, y Argentina, puedan colaborar, a partir del 8 o 9 de noviembre, a resolver las largas filas generadas por la escasez de carburantes.

Sobre sus relaciones bilaterales, el senador evitó brindar detalles, pero afirmó que esta se desarrollarán de manera transparente.

Paz eludió hablar de los vínculos que el Movimiento Al Socialismo (MAS) estableció con Rusia o Irán. No obstante, como lo hizo en su primer discurso tras ganar el balotaje, anunció que Bolivia recuperará su presencia internacional con relaciones con otras naciones, sin intereses políticos ni ideológicos.