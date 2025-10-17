Presupuesto: conformidad en el FA y analiza insistir en artículos pendientes

Propuestas pendientes

El Frente Amplio (FA) no logró la aprobación del levantamiento del secreto bancario, ni por pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), ni a solicitud de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). En ambos casos, la oposición –incluido Cabildo Abierto– votó en contra de los artículos propuestos por el gobierno.

Con estos temas pendientes, además de posibles nuevas reasignaciones, está previsto que el lunes 27 de octubre se comience a tratar el proyecto recientemente aprobado en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Senadores. Esa jornada comparecerán las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

El trabajo en la cámara alta se dará con un oficialismo que tiene mayorías suficientes para introducir cualquier cambio, si bien en la cámara baja ya consiguió la aprobación de los elementos centrales que presentó el Poder Ejecutivo, entre ellos, los cambios tributarios.

“Vamos a definir algunas prioridades con el Ejecutivo para ver, dentro de lo que quedó en el camino, cuáles son las cuestiones más sustantivas”, resaltó Sabini. Agregó que en cualquier caso habrá que tener “cuidado” en que no se “trastoque ningún acuerdo de relevancia” logrado con los diferentes partidos de la oposición en la cámara baja.

Refuerzos presupuestales

Algunos senadores oficialistas mantienen “intenciones” de mejorar algunas asignaciones presupuestales. Desde el FA señalaron que se maneja la posibilidad de reforzar algunos incisos que fueron “prioridad” en materia de reasignación en la Cámara de Diputados, pero también otros que no fueron considerados.

Entre los que ya se manejaron se trabajará en la posibilidad de “obtener algún recurso adicional” para darle una mayor inyección de recursos a la educación, que en la cámara baja obtuvo alrededor de 370 millones de pesos adicionales.

Como novedad, por estas horas también se analiza el encauce de nuevos fondos para la Defensoría Pública. Esto surge, tras la reciente aprobación en la Cámara de Senadores de la descentralización de la Defensoría Pública.