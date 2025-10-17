Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política presupuesto |

Pasó al Senado

Presupuesto: conformidad en el FA y analiza insistir en artículos pendientes

El oficialismo logró la aprobación de los cambios tributarios, pero algunas de las propuestas quedaron por el camino como el levantamiento del secreto bancario.

El presupuesto fue aprobado en Diputados y ahora pasa al Senado.

El presupuesto fue aprobado en Diputados y ahora pasa al Senado.

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Por Redacción Caras y Caretas

Luego de varios días de votación en el pleno, la Cámara de Representantes aprobó finalmente el Presupuesto Quinquenal, que ahora deberá ser tratado por el Senado. Fueron, como siempre en estos casos, pero de manera más intensa este año por la falta de mayoría en la cámara baja, días de intensa negociación, de idas y vuelta a veces vertiginosas y con momentos de tensión, y que dio como resultado un articulado que, en líneas generales, dejó conforme al oficialismo.

Lo cierto y concreto es que gracias al apoyo explicitado en lo previo de Cabildo Abierto -aunque hubo acuerdos también con algunos sectores del Partido Colorado y del Partido Nacional en algunos casos-, el gobierno del Frente Amplio logró superar uno de los mayores escollos que analistas políticos y dirigentes habían pronosticado, que era conseguir el voto de los dos legisladores que le hacían falta para llegar a los 50 apoyos en Diputados.

No obstante, aunque el oficialismo logró sacar adelante la “ley madre” del período, algunas de las propuestas quedaron por el camino.

Propuestas pendientes

El Frente Amplio (FA) no logró la aprobación del levantamiento del secreto bancario, ni por pedido de la Dirección General Impositiva (DGI), ni a solicitud de la Dirección Nacional de Aduanas (DNA). En ambos casos, la oposición –incluido Cabildo Abierto– votó en contra de los artículos propuestos por el gobierno.

Con estos temas pendientes, además de posibles nuevas reasignaciones, está previsto que el lunes 27 de octubre se comience a tratar el proyecto recientemente aprobado en la Comisión de Presupuestos integrada con la de Hacienda de la Cámara de Senadores. Esa jornada comparecerán las autoridades del Ministerio de Economía y Finanzas.

El trabajo en la cámara alta se dará con un oficialismo que tiene mayorías suficientes para introducir cualquier cambio, si bien en la cámara baja ya consiguió la aprobación de los elementos centrales que presentó el Poder Ejecutivo, entre ellos, los cambios tributarios.

“Vamos a definir algunas prioridades con el Ejecutivo para ver, dentro de lo que quedó en el camino, cuáles son las cuestiones más sustantivas”, resaltó Sabini. Agregó que en cualquier caso habrá que tener “cuidado” en que no se “trastoque ningún acuerdo de relevancia” logrado con los diferentes partidos de la oposición en la cámara baja.

Refuerzos presupuestales

Algunos senadores oficialistas mantienen “intenciones” de mejorar algunas asignaciones presupuestales. Desde el FA señalaron que se maneja la posibilidad de reforzar algunos incisos que fueron “prioridad” en materia de reasignación en la Cámara de Diputados, pero también otros que no fueron considerados.

Entre los que ya se manejaron se trabajará en la posibilidad de “obtener algún recurso adicional” para darle una mayor inyección de recursos a la educación, que en la cámara baja obtuvo alrededor de 370 millones de pesos adicionales.

Como novedad, por estas horas también se analiza el encauce de nuevos fondos para la Defensoría Pública. Esto surge, tras la reciente aprobación en la Cámara de Senadores de la descentralización de la Defensoría Pública.

Temas

Dejá tu comentario

Te puede interesar