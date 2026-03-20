Rafael Correa: "En Ecuador no queda ningún vestigio de democracia"

"Tengo una derecha sin lealtad democrática, sin nobleza, sin dignidad, sin respeto a los derechos humanos [...] que no le importa destruir la democracia en sus afanes, en lugar de planes de gobierno, tienen planes de negocios."

Lo que dijo el entrevistado: De Manta al caso 'Porsche'

Correa recordó la salida de la base de Manta en 2009, citando una advertencia profética de Hugo Chávez sobre las consecuencias de tal decisión. 'Estados Unidos está detrás de la persecución brutal que sufro', afirmó. Además, lanzó acusaciones graves sobre el 'caso Porsche', sugiriendo un autoatentado en Guayaquil vinculado a las empresas del actual presidente y denunciando que se han fabricado testimonios para intentar encarcelarlo.

"'Noboa ha propuesto a los gringos: «Yo les entrego Ecuador, pero ustedes entréguenme a Correa»', sentenció el exmandatario."

Rafael Correa también señaló la particularidad que enfrenta Ecuador respecto al ascenso del narcotráfico, y no dudó en señalar que su país se ha transformado en un narcoestado.