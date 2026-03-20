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Política Daniel Noboa |

Rafael Correa: "En Ecuador no queda ningún vestigio de democracia"

En una entrevista exclusiva con Macondo, el expresidente Rafael Correa asegura que Ecuador ha perdido todo vestigio democrático bajo la gestión de Daniel Noboa, a quien califica como un mandatario entreguista vinculado a los intereses de EEUU.

Rafael Correa

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Rafael Correa no se guarda nada en el programa Macondo. Desde su perspectiva, el deterioro institucional de Ecuador no es un fenómeno reciente, sino un proceso de erosión que comenzó en 2018 con lo que define como un 'golpe de Estado' inconstitucional. Sin embargo, advierte que con la llegada de Daniel Noboa, el país ha cruzado una línea roja hacia un autoritarismo descarado donde la ley es opcional para quienes ostentan el poder.

Contexto local y regional

La entrevista se desarrolla en un clima de alta tensión política tras la captura de alias 'Lobo Menor' en México y las recientes maniobras militares conjuntas entre Ecuador y Estados Unidos. Correa sitúa a Noboa no como un líder nacionalista, sino como un actor cuya lealtad principal reside en Washington, mencionando sus vínculos biográficos y políticos con el país del norte como motor de su agenda de gobierno.

El deterioro de Ecuador

Rafael Correa fue categórico: "Lo poco que quedaba de democracia, si quedaba algo, se ha desaparecido. Hoy es descarado autoritarismo, sancionan sin ley. [...] Entonces, no existe ya ningún vestigio de democracia. Pero este deterioro viene de hace mucho tiempo."

"Tengo una derecha sin lealtad democrática, sin nobleza, sin dignidad, sin respeto a los derechos humanos [...] que no le importa destruir la democracia en sus afanes, en lugar de planes de gobierno, tienen planes de negocios."

Lo que dijo el entrevistado: De Manta al caso 'Porsche'

Correa recordó la salida de la base de Manta en 2009, citando una advertencia profética de Hugo Chávez sobre las consecuencias de tal decisión. 'Estados Unidos está detrás de la persecución brutal que sufro', afirmó. Además, lanzó acusaciones graves sobre el 'caso Porsche', sugiriendo un autoatentado en Guayaquil vinculado a las empresas del actual presidente y denunciando que se han fabricado testimonios para intentar encarcelarlo.

"'Noboa ha propuesto a los gringos: «Yo les entrego Ecuador, pero ustedes entréguenme a Correa»', sentenció el exmandatario."

Rafael Correa también señaló la particularidad que enfrenta Ecuador respecto al ascenso del narcotráfico, y no dudó en señalar que su país se ha transformado en un narcoestado.

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