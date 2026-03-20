Rafael Correa no se guarda nada en el programa Macondo. Desde su perspectiva, el deterioro institucional de Ecuador no es un fenómeno reciente, sino un proceso de erosión que comenzó en 2018 con lo que define como un 'golpe de Estado' inconstitucional. Sin embargo, advierte que con la llegada de Daniel Noboa, el país ha cruzado una línea roja hacia un autoritarismo descarado donde la ley es opcional para quienes ostentan el poder.
Rafael Correa: "En Ecuador no queda ningún vestigio de democracia"
En una entrevista exclusiva con Macondo, el expresidente Rafael Correa asegura que Ecuador ha perdido todo vestigio democrático bajo la gestión de Daniel Noboa, a quien califica como un mandatario entreguista vinculado a los intereses de EEUU.