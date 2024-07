Raffo se reunió con Delgado y dijo que hay que mantener "al partido unido"

“Lo que primó y va a primar siempre es la unidad de nuestro partido”, subrayó.

De inmediato agregó: "No estamos acá para cargos o para ocupar sillones, estamos acá para trabajar por la gente, asique me van a tener trabajando por la gente, trabajando en el Partido Nacional, trabajando con un equipo que ha dejado todo, que está muy unido, que quiere que el Partido Nacional lidere un próximo gobierno de coalición y que los cambios no se detengan".

Renuncia nacionalista

Respecto a la renuncia de la exfiscal Gabriela Fossati, dijo que Uruguay es un país de libre expresión y que se trata de una decisión personal. Recordó que Fossati contribuyó en materia técnica en los programas de gobierno.

“Ella había contribuido mucho técnicamente a los programas, así que lamento esa decisión, pero es una decisión personal", dijo.

Sobre la decisión de Álvaro Delgado de elegir a Valeria Ripoll como compañera de fórmula, Raffo contó que Delgado la llamó para comunicarle la decisión que había tomado sobre la fórmula. "Hablé con el equipo, cada uno tuvo sus opiniones, pero lo que primó y lo que va a primar siempre es la unidad de nuestro partido", señaló.