Raúl Rodríguez: "CASMU está marcando un camino y eso a mucha gente le molesta"

¿Qué significado le da a la celebración?

Para nosotros es muy importante porque constituye el primer acto del festejo de los 90 años de una institución de salud que es señera en nuestro país. El CASMU es la primera institución de salud del Uruguay en el sentido de la calidad y en esta ocasión celebramos su vida. La vida y la construcción, que es lo que Tabaré Vázquez le dio al CASMU y le dio también al país y al mundo.

Hoy le hacemos un homenaje a Tabaré Vázquez, como le hicimos en un momento especial, hace cinco años, cuando él se retiraba de la Presidencia. El CASMU fue la única institución que le hizo un homenaje de estas características.

Y en esa oportunidad manifestamos y agradecimos lo que él había hecho, la creación del CASMU IAMPP, el Fondo de Garantía, que tanto se discute hoy, creado con iniciativa del Poder Ejecutivo y aprobado por unanimidad en el Parlamento de aquella época, ratificado en este periodo de gobierno, en agosto del año pasado, por el Parlamento nuevamente. El CASMU, el Fondo de Garantía, y las leyes que crearon el Sistema Nacional Integrado de Salud, el FONASA, la lucha contra el tabaco, etcétera.

Este evento será para volver a recordar al presidente con el que negociamos y discutimos la salida institucional de la empresa. Creo firmemente que si no hubiera sido Tabaré Vázquez el presidente de la República en ese momento, no hubiese sido posible que el CASMU siguiera siendo la institución que fue, es y será.

Se contó con presencias importantes, como el vicepresidente de ASSE, Daniel Olesker, representante de la FUS y las nuevas autoridades de la JUNASA. ¿Es un respaldo a la institución?

Bueno, Olesker fue una de las personas que construyó y asesoró al presidente de la República en la creación del Sistema Nacional Integrado de Salud y que tuvo que ver también con la salida del CASMU. Fue uno de los negociadores de esa salida, con la ministra María Julia Muñoz y en su momento Miguel Fernández Galeano, y el Ministro de Economía, el contador Danilo Astori. Hubo una persona también que fue clave: Pedro Apesteguía, que ofició de negociador directo. Nosotros interveníamos cuando ya Pedro había negociado determinadas cosas con el Sindicato Médico o con el CASMU en su momento.

¿Cómo es el momento actual de la institución en medio de toda esta controversia que ha generado el Ministerio de Salud Pública saliente?

Estamos de nuevo bastante trancados. ¿Por qué? Porque nosotros hicimos los deberes que nos pidieron y el gobierno que culminó el 1 de marzo no cumplió. El CASMU viene reclamando que se cumplan con las obligaciones por parte del gobierno y por algún motivo que no conocemos hasta la semana pasada se siguían poniendo obstáculos.

Si no fuera por el Banco República y, sobretodo, por algunos de sus directores y también por sus departamentos técnicos que han demostrado sensibilidad y disposición, el CASMU hubiera sucumbido,

Me gustaría repetir en esta oportunidad que al CASMU ningún gobierno le dio plata ni le otorgó prebendas especiales. Cuando un gobernante dice que va a cuidar la plata de los uruguayos y por ese motivo no le va a dar la plata al CASMU, es una gran mentira.

Al CASMU ningún gobierno le dio plata. Ni los gobiernos del Frente Amplio, ni los gobiernos del Partido Nacional. Lo que le dio plata fueron los bancos o las AFAPs, que confiaron en la empresa.

Y la empresa garantiza eso de dos maneras. Por un lado, con la “cápita” FONASA que el CASMU recibe por cada abonado que se afilia por el SNIS. Y lo que sí dieron los gobiernos fue el Fondo de Garantía que está aprobado por ley del año 2009, que se ratificó en este nuevo periodo. Eso es lo que dan los gobiernos. No es plata sino garantía. Y el CASMU ha sido un gran pagador. Ha pagado siempre.

Uno de esos fideicomisos otorgado con esa garantía, el primero, se terminó pagando en septiembre. El segundo se terminó pagando en mayo. El tercero se terminará pagando en 2027. Es decir que lo que se ha hecho es darle una garantía. ¿Y por qué es eso? Porque cuando se crea el CASMU, las anteriores administraciones del Sindicatos Médico habían dejado una deuda de 100 millones de dólares. Lo recuerdo porque hoy desde el Sindicato Médico se pide la intervención del CASMU sin un mínimo de reflexión y mucho menos de autocrítica.

El CASMU se crea por voluntad política, por Tabare Vazquez. Si eso no hubiese sido así, la situación del CASMU sería distinta. Pero las anteriores administraciones fueron tan desastrosas que dejaron por esa deuda cien veces millonaria la imposibilidad de acceder a los bancos para pedir un crédito si no es a través del Fondo de Garantía. ¿Por qué? Porque el CASMU, por esa deuda, está en categoría 4.en el Banco Central, que es la categoría de aquellos que tienen su capacidad de pago muy comprometida.

Con esa deuda nació el CASMU en su nuevo formato institucional y con esa deuda fue creado por Tabaré Vázquez.

Esa deuda, después de 15 años, la hemos bajado en un 54%. Quien presidió la empresa durante 10 años, antes que yo, la bajó un 23%. Nosotros en cinco años la logramos bajar en el mismo porcentaje. Es decir que duplicamos la velocidad de descenso de la deuda de la institución en cinco años. Es decir que si la gestión se mide por los números, los números son claros.

Hace cuatro años que el CASMU tiene un balance positivo. Sus servicios han sido evaluados en la gran mayoría por UNIT, que es quien evalúa la calidad de los servicios y nos ha dado las certificaciones correspondientes. Ha sido evaluado por AENOR, que es una evaluadora española. Han sido evaluados los servicios por el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que es lo que tiene que ver con Integrar Más. Es la única institución privada del mundo que tiene un convenio con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. El programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tiene convenios con universidades y gobiernos estatales, no privados. Por eso lo resalto en esta oportunidad.

Y también ha habido evaluaciones de sistemas que son únicos en el país. El sistema de cuidados, como dijimos, para las personas de 65 años, que fue un planteo hecho muy bien en su segundo gobierno por Tabaré Vázquez, que tiene que ver con el envejecimiento de la población, la necesidad de participar ya no solo en la atención de la enfermedad, sino en los cuidados de la gente para mejorar la calidad de vida.

El CASMU integra “MAS” para atender la diversidad sexual, la unidad de celiaquía para atender a los pacientes celíacos, única en América, en Uruguay. Y así les puedo seguir contando todos los servicios que da nuestra institución de manera única,

Menciono los equipos de trabajo de la institución, porque muchos de sus programas se hacen por equipos de trabajo, es decir, son equipos médicos multidisciplinarios que atienden a los pacientes para dar una solución integral a su problema de salud.

¿Cómo se genera este ataque a la institución, que lo somete a una asfixia económica, no liberando los dinero que tenía que liberar?

Como decía y dejé en el tintero, que nosotros llegamos a un acuerdo con el Banco República para que nos dé el préstamo que falta. Esta institución bancaria nos presta el dinero después de estudiar las condiciones de pago que ofrece nuestra institución, sus buenos antecedentes de crédito y la capacidad de pago que la institución tiene.

Estoy muy agradecido porque el Banco República nos ha conseguido el préstamo en la segunda parte del fideicomiso, el Ministerio de Salud Pública ha dado el acuerdo para que sirva el fondo de garantía, la Junasa ha verificado que tenemos las cápitas suficientes para hacer frente al pago de las cuotas mensuales que hay que hacer con respecto a este préstamo. Y a su vez los interventores se han puesto de acuerdo con nuestros contadores en qué se va a utilizar ese dinero y a quién se le va a pagar.

Ya que esto está resuelto, no entendemos por qué desde enero el Ministerio de Economía y Finanzas, en la persona de Azucena Arbeleche, se ha plantado y no ha liberado la garantía. Hoy estamos al fin del gobierno, hoy termina, y no hemos recibido todavía el fondo de garantía.

La verdad que nos deja azorado lo que ha pasado con la institución, nos deja azorado todas las dificultades que se nos fueron creando y todo el relato, el relato escandaloso e injusto que nos llevó a una pérdida de 4.000 socios... imagínense 4.000 socios. Calcule cuál ha sido la pérdida que nos provocó las declaraciones irresponsables de la ministra de Salud Pública Karina Rando: 4.300 pesos por socio promedio, por mes y por año... multiplique cuánta plata perdió la institución .

Por esas actitudes de las que no han sido ajenos el Ministerio de Economía y Finanzas y la anterior Presidencia de la República, el CASMU sufrió un daño y nunca supimos qué es lo que se buscaba, qué se quería encontrar y qué intenciones se ocultaban.

No lo sabemos. Sabemos sí que tuvimos veedores que revisaron todo de arriba abajo, que se planteaban que podía haber alguna irregularidad en las obras. Y cuando estudiaron las obras, cuando estudiaron lo constructivo y lo arquitectónico, vieron que pagábamos menos y teníamos mejor calidad que otros y recomendaron la empresa que trabajaba con nosotros a otros prestadores de salud. Bueno, así los interventores que vinieron y revisaron todo no encontraron nada muy relevante y como lo ha afirmado la Fiscalía nada que justificara siquiera investigar una posible conducta penal.

Justamente hoy ellos se retiran, hoy es su último día. Ya estuvimos conversando, quedamos en una muy buena relación porque, claro, ellos venían con una idea y se encontraron con una realidad totalmente distinta y eso es así, y eso evitó que se avanzara en la destrucción y el desguace de la institución, porque en realidad a donde iba esto era al desguace institucional.

Hoy les vuelvo a decir, no nos dieron el fondo de garantía como votó el Parlamento. El Parlamento lo votó de urgencia, lo votó en agosto, se dijo que era imprescindible y todavía estamos esperando la mitad del fondo de garantía.

Es algo que no podemos entender cuál es la realidad en el Ministerio de Economía y Finanzas y por qué está tomando estas medidas. No sabemos inclusive si es una represalia: como no encontraron nada, capaz que no les gustó. Uno recuerda que venían a inspeccionarlos y “lamentablemente” (como lo dijera la Ministra Rando), encontraron que los servicios funcionaban todos bien.

La Ministra se lamentaba de que todo funcionara bien, aunque lo razonable sería que estuviera contenta si integra un gobierno que aspirara que todo estuviera en orden.

¿Está convencido de que hubo una intencionalidad?

Son realidades que ocurrieron y que hoy nos siguen golpeando. Se fueron del gobierno y no habilitaron el Fondo de Garantía que el Poder Legislativo había votado por ley hace ocho meses. Nosotros somos clientes del Banco República desde hace años, y el Banco República tiene más años que nosotros. Somos clientes firmes del Banco República y siempre pagamos y nunca se devolvió un cheque en la historia ni en las peores condiciones del CASMU.

¿Por qué están haciendo los proveedores cola para vendernos productos o servicios? Por lo contrario, nos sugieren que les compremos más. Me dicen: ¿les falta algo, necesitan algo?, compren más, por favor; nos vienen a ofrecer tecnología porque saben que van a cobrar.

Todo no se puede hacer porque lógicamente los dineros que tenemos son finitos, pero todo lo que pudimos hacer lo hicimos y por eso hoy tenemos un sanatorio que es único en el Uruguay, tenemos un centro imagenológico que es único en América del Sur, en el que se hizo una intervención única en el mundo. Por segunda vez CASMU es una institución que marca a nivel mundial una actividad como fue, por ejemplo, en el año 60, la colocación del primer marcapaso.

Esto no es ciencia ficción, esto fue en el CASMU y se han hecho otras intervenciones únicas en el mundo, siempre en el CASMU y ahora se va a hacer otra intervención, esta vez en un paciente con un neoplasma en el cerebro, que también es única y solo se puede hacer acá en Uruguay y en Estados Unidos.

Es decir, CASMU está marcando un camino y eso a mucha gente le molesta, porque el CASMU nació para prestar la mejor asistencia, porque en el CASMU los médicos tienen un rol relevante, porque aquí se hace investigación científica y porque tiene una mirada social y participativa en lo que se refiere a un horizonte humanístico y de ampliación de derechos.

Hoy las navieras se vienen a atender en CASMU, y así pasa también con los seguros internacionales que muchos ahora eligen a nuestra institución, porque ven la calidad de los servicios que se tienen. No se pierden los médicos, ingresan todos por concurso, lo mismo que los licenciados. Tenemos los mejores médicos y no por casualidad, tampoco porque son mis amigos. Aquí no hay tarjetitas de recomendación ni acomodos. En el CASMU hay concursos, los jefes son los que ganan los concursos y hacen su carrera dentro de la institución por concurso, por eso son los mejores. No es el CASMU que tiene los mejores porque son amigos de Raúl Rodríguez, tiene los mejores porque ingresaron por concurso.