El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio meteorológico MetSul coinciden en que Uruguay transitará las próximas jornadas bajo un ambiente típico de invierno, caracterizado por temperaturas frías a frescas, abundante nubosidad, presencia de nieblas y pequeños pulsos de inestabilidad.
pronóstico
Días fríos, incremento de nubosidad y precipitaciones escasas en el horizonte
Inumet y MetSul prevén días fríos y húmedos en Uruguay, con nieblas, cielo nuboso y precipitaciones escasas hacia el viernes.