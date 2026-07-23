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Sociedad frío | precipitaciones | pronóstico

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Días fríos, incremento de nubosidad y precipitaciones escasas en el horizonte

Inumet y MetSul prevén días fríos y húmedos en Uruguay, con nieblas, cielo nuboso y precipitaciones escasas hacia el viernes.

Frío y nubosidad

Frío y nubosidad

 Foto: Gastón Britos / FocoUy
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El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y el observatorio meteorológico MetSul coinciden en que Uruguay transitará las próximas jornadas bajo un ambiente típico de invierno, caracterizado por temperaturas frías a frescas, abundante nubosidad, presencia de nieblas y pequeños pulsos de inestabilidad.

Pronóstico para los próximos días (Área Metropolitana y Sur)

  • Jueves 23: Jornada de ambiente frío a fresco con cielo de algo nuboso a cubierto. Presencia de nieblas y neblinas en varias zonas durante la mañana. Las temperaturas oscilan entre una mínima de 5 °C y una máxima de 16 °C, con vientos del sector Este de entre 10 y 30 km/h y rachas de hasta 40 km/h hacia la tarde/noche.

  • Viernes 24: Incremento de la humedad e inestabilidad. Se prevé cielo nuboso a cubierto con ocurrencia de precipitaciones escasas y neblinas. La temperatura mínima se ubicará en torno a los 9 °C y la máxima alcanzará los 16 °C, con vientos del Noreste rotando al Suroeste.

  • Sábado 25: Continuará el cielo nuboso a cubierto con baja probabilidad de lluvias o lloviznas aisladas. Se registrarán nieblas y neblinas matinales. Temperaturas previstas entre 9 °C de mínima y 18 °C de máxima.

  • Domingo 26: Mejora de las condiciones meteorológicas con probabilidad nula de lluvias. Cielo algo nuboso y un paulatino ascenso térmico, con máximas que se situarán en torno a los 19 °C.

  • Perspectiva semanal (Lunes 27 en adelante): El inicio de la próxima semana mantendrá valores térmicos templados durante las tardes del lunes (máxima proyectada de 20 °C), con tendencia a un paulatino descenso de las temperaturas hacia el miércoles 29 debido al ingreso de un nuevo pulso de aire frío.

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