El Pit-Cnt solicitará una instancia de negociación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para abordar el conflicto que enfrentan los trabajadores del frigorífico BPU, en Durazno, con la firma Minerva Foods. La central obrera exige el cese de lo que califica como prácticas de “persecución sindical” y reclama el cumplimiento de la Ley 17.940, norma que ampara la libertad de organización en el ámbito laboral.
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Conflicto en frigorífico BPU: el Pit-Cnt pedirá llevar a Minerva Foods al Ministerio de Trabajo
Ante el conflicto que mantiene el sindicato del frigorífico BPU con el grupo Minerva Foods, el Pit- Cnt denunció “persecución sindical” y reclamó que se respete la normativa laboral vigente.