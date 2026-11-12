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Sindicales frigorífico BPU | Minerva Foods | persecución

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Conflicto en frigorífico BPU: el Pit-Cnt pedirá llevar a Minerva Foods al Ministerio de Trabajo

Ante el conflicto que mantiene el sindicato del frigorífico BPU con el grupo Minerva Foods, el Pit- Cnt denunció “persecución sindical” y reclamó que se respete la normativa laboral vigente.

Presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala.&nbsp;

Presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala. 

  Dante Fernandez / FocoUy
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Por Redacción de Caras y Caretas

El Pit-Cnt solicitará una instancia de negociación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para abordar el conflicto que enfrentan los trabajadores del frigorífico BPU, en Durazno, con la firma Minerva Foods. La central obrera exige el cese de lo que califica como prácticas de “persecución sindical” y reclama el cumplimiento de la Ley 17.940, norma que ampara la libertad de organización en el ámbito laboral.

Según expresó el secretariado sindical mediante un comunicado, el vínculo en la planta industrial se deterioró desde que el grupo empresarial tomó el control de la gestión, instalando “una actitud de conflictividad permanente”. Este escenario derivó en diversas medidas gremiales, entre las que destacó una paralización general de actividades por 24 horas llevada a cabo el 27 de octubre.

Denuncian persecución sindical

El documento difundido por la central detalla que el malestar en la plantilla de Durazno se profundizó en los últimos meses. Desde el movimiento sindical advierten sobre “suspensiones arbitrarias, observaciones masivas y presiones constantes por parte de los mandos medios”, asegurando además que los empleados son sometidos a interrogatorios cuando la jerarquía detecta intenciones de afiliación gremial.

la organización también denuncia un trato desigual a la hora de aplicar sanciones internas según el vínculo de cada operario con el gremio, una conducta que, aseguran, “constituye una forma de discriminación y persecución sindical”. Asimismo, apuntan contra la utilización de contratos a término como herramienta que “genera presiones para evitar la afiliación sindical y debilita la organización de los trabajadores”.

Más allá de la coyuntura reciente, el reclamo abarca diferendos arrastrados en los últimos años respecto al cumplimiento de las categorías laborales, la liquidación de haberes y el régimen de trabajo por productividad, factores que —según la evaluación sindical— provocaron pérdidas salariales para el personal de la planta.

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