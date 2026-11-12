Conflicto en frigorífico BPU: el Pit-Cnt pedirá llevar a Minerva Foods al Ministerio de Trabajo

la organización también denuncia un trato desigual a la hora de aplicar sanciones internas según el vínculo de cada operario con el gremio, una conducta que, aseguran, “constituye una forma de discriminación y persecución sindical”. Asimismo, apuntan contra la utilización de contratos a término como herramienta que “genera presiones para evitar la afiliación sindical y debilita la organización de los trabajadores”.

Más allá de la coyuntura reciente, el reclamo abarca diferendos arrastrados en los últimos años respecto al cumplimiento de las categorías laborales, la liquidación de haberes y el régimen de trabajo por productividad, factores que —según la evaluación sindical— provocaron pérdidas salariales para el personal de la planta.