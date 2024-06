Represión Policial: para Orsi a los efectivos "se les fue un poquito la mano"

Para Orsi es una mala señal

Consultado sobre si entiende que no correspondía la actuación policial frente a esa protesta, el precandidato dijo que no coincide con tal extremo, pero apuntó que el problema radica en que “hubo imágenes de violencia que no son lindas señales para la población”, y reiteró que “hace meses que esa gente no labura, no trabaja, que los barcos no están saliendo”. Por tanto, en su opinión, el procedimiento “terminó mal”.