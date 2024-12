República Ganadera pide tiempo para frenar denuncias

La situación financiera de la empresa República Ganadera es espejo de la del Grupo Larrarte: inversores que vuelcan ahorros en una empresa dedicada a este rubro y una consecuente apropiación indebida que se traduce en que, en ambas empresas, el ganado, supuestamente adquirido por los inversores, no existe. Entre ambas empresas, la apropiación indebida suma unos 150 millones de dólares.

Fuentes consultadas del Gobierno electo indicaron a Caras y Caretas que “existe una omisión muy grande del Poder Ejecutivo y del Legislativo en la falta de regulación de este negocio. Las sucesivas irregularidades y perpetración de eventuales delitos hacen que tanto el Ejecutivo como el Legislativo tengan que tomar cartas en el asunto”, indicaron los consultados. “Lo que se está dejando al desnudo es la desregulación existente en el rubro”, indicó Juan Pablo Decia, quien representa a inversionistas.

Caras y Caretas consultó a varios de los involucrados en la investigación que lleva adelante la Fiscalía y pudo saber que hay coincidencia en cómo se visualiza el negocio de las inversiones de ganado: “No se controla, está basado fundamentalmente en la confianza y en la convicción de que invertir en ganado no puede fallar”. Las empresas de este rubro se presentan ante gente que no entiende nada de esto con la garantía, que son los propios animales, y con controles prácticamente inexistentes del Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca. “Es un combo explosivo”, agregaron fuentes de la investigación: “Ausencia de controles del Banco Central, ausencia de controles del MGAP, un relato de que son negocios supersaludables y la garantía infranqueable que es el ganado, cuando todos los que están en ese negocio saben que es muy fácil de burlar. En DICOSE —Dirección de Contralor de Semovientes del MGAP— puede aparecer que tenés 200 reses y no tenés ni un conejo”, relataron.

Cuando el Grupo Larrarte ingresó a concurso, denunciado por apropiación indebida y estafa como informara Caras y Caretas, “se preveía que otra empresa de inversión ganadera caería y también se pronostica que en Conexión Ganadera pueda repercutir una corrida de inversores”, dijeron los consultados. Por eso, si no se llega a un acuerdo entre privados, la semana próxima se sumarán denuncias en contra del director de República Ganadera, Nicolás Jasidakis. De hecho, según pudo conocer Caras y Caretas, ya fue presentada una denuncia en Carmelo en contra de esta empresa. En el programa televisivo A+V, Jasidakis se refirió en 2018 a su negocio ganadero, relatando que se dedicaba directamente. Para eso usó una figura y sentenció: “Nos gusta embarrarnos”. En tanto, acerca de la situación financiera de República Ganadera, consultados respondieron que la apropiación indebida existe porque no compraron el ganado para el que invirtieron los ahorristas. Sin embargo, indicaron que aún no se puede decir que República Ganadera estafó con la intención de hacerlo, aunque ese punto deberá investigarse, admitieron.

maxresdefault.jpg Nicolás Jasidakis, director de República Ganadera

Lo que afecta al negocio, y más aún luego de las denuncias por apropiación indebida y estafa contra el Grupo Larrarte, es el retiro de las inversiones. El sistema Ponzi funciona así: si nadie invierte dinero no se pueden pagar las rentas y si no se pueden pagar las rentas se producen los incumplimientos de contratos. El punto está cuando el inversionista solicita sacar su dinero ahorrado del emprendimiento: “No se lo pueden dar porque la guita está en movimiento permanente y las empresas no tienen respaldo”.

Los abogados de Jasidakis, según conoció Caras y Caretas, pidieron tiempo hasta el martes a sus inversionistas para que no los denuncien, con el objetivo, indicaron, de alcanzar un acuerdo. Pero el quid está en que hay heterogeneidad entre los inversionistas: hay ahorristas que tienen ganado como garantía y hay inversionistas que no tienen efectivamente ganado como respaldo. A los primeros tal vez no les sirve alcanzar un acuerdo que implique cinco o más años cuando tendrán la posibilidad de cobrar su deuda con el concurso. El acuerdo, además, que plantearía la semana entrante República Ganadera se basa en la confianza, y es eso lo que habrían perdido los inversores.

Productores agropecuarios que prefirieron mantener reservada su identidad dijeron que “se necesita una regulación en este negocio y controles del BCU porque es imposible que en el negocio agropecuario se prometa una ganancia de 8 % o 10 %, cuando quien está en esta actividad desde siempre sabe que eso es verdaderamente imposible”. Además, el fallecimiento en un accidente de uno de los directores de Conexión Ganadera, Gustavo Basso, obstaculizó un primer plan de esta empresa que consistía en salvar total o parcialmente la caída de República Ganadera. Ambas empresas cuentan con inversionistas en común. Sin embargo, luego del fallecimiento de Basso el plan de salvataje quedó trunco. La comunicación de República Ganadera, que divulgó el 3 de diciembre su resolución de ingresar a concurso voluntario, está colgada en el sitio web de la empresa. Esa carta dedicada a sus inversionistas es el único elemento difundido en ese sitio porque el resto del sitio web fue bajado. Es más, la carta que divulgó la empresa reconociendo que no puede hacer frente a sus deudas que, según conoció Caras y Caretas, alcanzan 50 millones de dólares, no está firmada por su director Nicolás Jasidakis. Sólo se despide diciendo “atentamente”.