Retirados Militares disputan la representación bajo una salva de denuncias

Hasta el momento la única actuación oficial de las nuevas autoridades del Ministerio fue aceptar el retiro Voluntario de Rebollo, lo que generó cierto malestar en militares retirados y en actividad.

Resol84466.pdf

Durante ese proceso, La confederación Nacional de Retirados y Pensionistas del Personal Subalterno de las Fuerzas Armadas emitió un comunicado, desacreditando la presencia del sindicato militar.

WhatsApp Image 2025-04-15 at 09.41.50.jpeg

La respuesta del Sindicato Militar no se hizo esperar y en temrinos muy duros hizo circular el siguiente mensaje que transcribimos sin editar salvo los nombres personales:

"Sindicato Militar. Camaradas : NOS HA LLEGADO UNA NOTA 07/2025 ENVIADA POR LA LLAMADA CONFEDERACION NACIONAL DE RETIRADOS Y PENSIONISTAS DE PERSONAL SUBALTERNO DE LAS FF.AA., DONDE HABLAN DEL SINDICATO MILITAR Y DESLINDAN REPONSABILIDADES ( PERO NO SE DESLINDAN DE SER ALCAHUETES Y LOROS VERDES) Y DISEN QUE NO REPRESENTAMOS A NADIE. LOS QUE NO REPRESENTAN A NADIE SON ELLOS , NADIE LOS CONOCE , QUIENES SON EL SOM HEBER RODRIGUEZ Y MILTON MARTINEZ,.

QUE HAN HECHO PARA QUE MEJORE LA ATENCIÓN DEL HOSPITAL MILITAR EN EL INTERIOR, NO HAN HECHO NADA ESTOS ALCAHUETES, EL UNICO QUE HA PELEADO ES EL LIDER DEL GRUPO HONOR Y DIGNIDAD, EL SOM MARIO ALVAREZ , ESE SI QUE ES UN VERDADERO MILITAR, CONSIGUIÓ QUE SE SACARA EL FORMULARIO MA2 QUE TRANCABA LA ATENCIÓN EN SALUD PUBLICA, DESPUÉS SABOTEADO POR EL GRAL REBOLLO ( INVOLUCRADO EN LA COMPRA TRUCHA DE UN RESONADOR MAGNÉTICO QUE SALIÓ COMO 500 MIL DÓLARES) , QUE NO LE DIO A SALUD PUBLICA EL REGISTRO DE LOS USUARIO DE SANIDAD Y POR ESO AHORA HAY QUE HACER UN TRAMITE BUROCRATICO QUE TRANCA TODO, Y REGISTRARSE EN SALUD PUBLICA, COMO BIEN LO DENUNCIO NUESTRO CAMARADA EL SOM MARIO ALVAREZ Y LO AMENAZARON Y SE METIERON CON SU FAMILIA ESTOS COBARDES.

TAMPOCO LOS HEMOS VISTO A LOS SOM HEBER RODRIGUEZ Y MILTON MARTINEZ, DENUNCIANDO LOS HECHOS DE CORRUPCION Y DE ABUSO EN EL HOSPITAL MILITAR Y DONDE EL FALTANTE DE MAS DE 200 MIL DOLARES DE LA FUNDACION DR FERNANDEZ ENCISO , QUE ES PLATA DE NOSOTROS QUE PAGAMOS LOS TICKETS, AHORA POR ORDEN DEL GENERAL MARIO MOREIRA , PARA TAPAR EL AGUJERO NOS SUBEN EL PRECIO DE LOS TICKETS A 60 PESOS Y DE LOS MEDICAMENTOS A 100 PESOS.

QUE NOS EXPLIQUEN POR QUÉ LA PLATA QUE PAGAMOS PARA EL HOSPITAL MILITAR SE LA LLEVA ESA FUNDACION TRUCHA Y COMO QUIEREN QUE NOSOTROS CON RETIROS DE MISERIA DE 15 MIL PESOS, PAGUEMOS MAS DE 10 REMEDIOS POR MES, COMO 1000 PESOS SI CONTAR LOS TICKETS DE ATENCION.

TAMPOCO LOS VIMOS DEFENDIENDO A LOS SOLDADOS DE LA BRIGADA DE INFANTERÍA 1, CUANDO LOS MANDABAN A TRABAJAR COMO ESCLAVOS, PARA HACER LAS PISCINAS DE LOS RICOS Y NO NOS PAGABAN NADA Y SI NO IVAS TE SANCIONABAN, COMO BIEN LO DENUNSIO EL CAPITÁN DUARTE, Y POR ESO LO DIERON DE BAJA.

SABEMOS QUE ESTE COMUNICADO LO SACARON, PORQUE EL SOM A. A. DE CACSOE ES AMIGO Y SOCIO DEL GENERAL M., JUNTO CON EL CORRUPTO SOM J. “EL CABALLO” D. L. S., AL CUAL LO TUVO DE ÑOQUI POR MAS DE 16 AÑOS SIN IR A LABURAR Y TRABAJANDO PARA GANDINI EN LAS CAMPAÑAS POLITICAS, SEGÚN NUESTROS AMIGOS EN EL MINISTERIO DE DEFENSA, LO PASARON A LA JUSTICIA CIVIL Y ESTE GENERAL NO SE FUE DE BAJA, UN CORRUPTO Y AHORA ENSIMA NOS MANDA A SUS ALCAHUETES A METERSE CON NOSOTROS.

PERO SEGUIREMOS LUCHANDO POR NOSOTROS LOS DE TROPA Y NUESTRA FAMILIA , Y ES CLARO QUE ESTOS CENTRO DE RETIRADOS , NO REPRESENTAN A NADIE Y NO DEFIENDEN A NADIE, SON SOLO PARA JUNTAR BORRACHOS Y ALCAHUETES DE LOS OFICIALES"

Mientras en el universo de retirados militares se producen estas escaramuzas, a partir del 1º de Abril se anuncia el aumento de los tickets en Sanidad Militar.