Reuniones en Torre Ejecutiva, un desmentido a Fossati y se complica Álvaro Delgado

Astesiano, Delgado y el escribano

Álvaro Fernández dijo que su contacto con Astesiano fue mínimo y sólo fue para “conseguir un inversor. Astesiano me dijo que Lacalle precisaba un inversor y nosotros lo conseguimos. Se trató de un inversor petrolero que, hasta dónde sé, Astesiano no llegó a presentar a Lacalle Pou”. Fernández dijo que Astesiano nunca participó en trámites con partidas de nacimiento que llegaban desde el consulado. Sin embargo, en el primer allanamiento hecho en la casa de la exesposa de Astesiano sin orden judicial pero con autorización de la dueña de casa, se encontraron, según conoció Caras y Caretas, partidas de nacimiento. Si bien Fernández insistió en que Astesiano no colaboró con él en los trámites de expedición de pasaportes y cédulas de identidad de ciudadanos rusos, fuentes consultadas por Caras y Caretas entienden que existe por lo menos otro grupo dedicado a lo mismo que el escribano Fernández pero que no fue investigado. En definitiva, según las fuentes, existe posibilidad de que Astesiano estuviera vinculado con otro grupo que tramitaba documentación a extranjeros, con partidas de nacimiento provenientes del exterior. Por su parte, el sábado 6 de julio pasado, el excustodio del presidente Lacalle Pou dijo que hablará y que todo cambiará. Según fuentes consultadas por Caras y Caretas, Astesiano apuntará al candidato del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Como informáramos en la edición del viernes 5 pasado, Delgado autorizó el ingreso de ciudadanos rusos. Además de esos ingresos, según las fuentes consultadas, Astesiano fue nexo entre el escribano Álvaro Fernández y el candidato Álvaro Delgado para que el inversor petrolero ruso se reuniera en la Torre Ejecutiva. Por eso, según las fuentes consultadas, Astesiano incluirá en sus dichos anunciados por él mismo al exsecretario de Presidencia.

El escribano, condenado hace dos meses, dijo que “Astesiano fue el tipo más fiel del Partido Nacional pero le soltaron la mano enseguida que cayó. También digo que no se investigaron todos sus chats. Cuando nos reuníamos me consta que tenía tres teléfonos, aunque yo me contactaba con solo uno. Pero cuando me reunía con él tenía dos teléfonos más”. Acerca del texto que está publicado en la página de Fiscalía, la exfiscal Gabriela Fossati describió en la condena de Astesiano que el escribano Fernández había pagado al custodio del presidente Lacalle Pou 10 mil dólares en dos veces para facilitar trámites. “Jamás le pagué a Astesiano”, respondió Fernández, y se preguntó: ¿Qué me facilitó Astesiano desde agosto de 2021, cuando la condena relata que Fernández le entregó esa suma, a setiembre de 2022 cuando ambos fueron detenidos? “Sé que el empresario petrolero hizo un pago, pero en el acuerdo de condena ¿qué se va a decir?, ¿que el empresario extranjero pagó a Astesiano? La fiscal Fossati, en el acuerdo de condena, ni menciona al empresario petrolero y sin embargo tuvo tres reuniones en la Torre Ejecutiva y varios mensajes”. Además Fernández se preguntó, si a Astesiano le imputaron asociación para delinquir y tráfico de influencias, ¿por qué no existen otros responsables?, ¿con quién se asoció?, ¿conmigo? Y si a nosotros nos condenaron por suposición de Estado Civil, ¿cómo a él no lo condenaron por ese delito si es que estaba asociado con nosotros para cometerlo? Hay algo que no cierra”, señaló Fernández.