Rusia destaca interés en estrechar lazos comerciales y culturales con Uruguay

Embajador optimista

El representante ruso agregó que ha intercambiado al respecto tanto con Orsi como con el ministro de Relaciones Exteriores del país sudamericano, Mario Lubetkin, y con "otros representantes del Gobierno y el sector empresarial".

Asimismo, auguró que la reciente instalación de un Grupo interparlamentario de Amistad Uruguay-Rusia contribuya a dar un nuevo impulso a los contactos entre los legisladores de ambas naciones.

"Consideramos el desarrollo de los intercambios interparlamentarios como una dirección importante. Esto puede incluir visitas, videoconferencias o mensajes sobre problemas internacionales", puntualizó.

Isákov indicó que el comercio bilateral entre ambos países aumentó un 23,7% entre enero y noviembre de 2025 respecto al año anterior.

"Durante el último año se ha observado una dinámica positiva en relación al comercio bilateral. En los primeros 11 meses de 2025, el intercambio comercial aumentó un 23,7% en comparación con 2024", dijo el funcionario.

Rusia exportó fundamentalmente fertilizantes y productos químicos, e importó sobre todo productos agrícolas, de acuerdo con los datos de la embajada.

Aun así, Isákov considera que "el potencial de crecimiento aún no se ha aprovechado plenamente"; una valoración compartida que ha sido expuesta en la última reunión de la Comisión Mixta Rusia-Uruguay para la Contribución al Desarrollo de las Relaciones Económico-Comerciales.

Estrechar lazos

El arribo de Isákov a Montevideo tiene como objetivo estrechar los lazos de Rusia con el país sudamericano, en especial en lo atinente al intercambio comercial, que ha presentado una dinámica "muy positiva" el año pasado.

No obstante, el funcionario declaró que ambas partes también están trabajando en profundizar la cooperación en el ámbito científico y cultural.

"Discutimos ampliar vínculos en ciencia, altas tecnologías, transporte y farmacéutica. También en cultura (cine, exposiciones, conciertos) y deporte, especialmente fútbol", detalló.

Trabajador diplomático

El Día del Trabajador Diplomático, que se celebra en Rusia el 10 de febrero, encuentra a Isákov trabajando en la capital uruguaya, ciudad por la que el funcionario declaró haberse sentido cautivado "de inmediato".

De acuerdo con el embajador, en Uruguay viven entre 7.000 y 9.000 ciudadanos rusos, con los cuales la sede diplomática mantiene un "contacto constante".

En diciembre de 2027, ambos países celebrarán el 170.º aniversario del inicio de sus relaciones diplomáticas.