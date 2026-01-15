Sabini sobre cambios en la educación: "El gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer"

Al ser consultado sobre si quienes ya obtuvieron el reconocimiento universitario bajo la modalidad actual lo van a mantener, Sabini expresó: "Los que hicieron la prueba van a conservar la acreditación y eso no es un problema. Simplemente lo que decimos es que se trata de una prueba que acredita un nivel que por la vía de los hechos ya existía".

Falacia

Consultado sobre las criticas de Silva- que declaró que no se le consultó a los estudiantes sobre estos cambios-, Sabini aclaró: "Nosotros estamos proponiendo una iniciativa, que tiene que ver con la Universidad de Educación, que va a ser discutida en el Parlamento, que necesita mayorías especiales. Por lo tanto, los estudiantes van a tener la posibilidad de llevar adelante su opinión aquí en el Parlamento y en todas las instancias en que seamos convocados".

Por otro lado, el senador aprovechó la oportunidad para cuestionar lo que calificó como una "falacia" en el relato sobre el acceso a la formación de grado, asegurando que "no es cierto" que los docentes no pueden acceder a posgrados. "Una vez que egresan, tanto en universidades nacionales como internacionales, acceden a posgrados".