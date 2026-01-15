Hacete socio para acceder a este contenido

Política Sabini | FA | acreditación

Parlamento

Sabini sobre cambios en la educación: "El gobierno está haciendo lo que dijo que iba a hacer"

El senador Sabini (FA) cuestionó la acreditación docente mediante prueba y aseguró que la Universidad de la Educación busca una transformación "más profunda".

Sebastián Sabini, senador del FA.&nbsp;

Sebastián Sabini, senador del FA. 

 Foto: MPP
Sobre los cambios a la transformación educativa que implementó el gobierno anterior, Sabini aseguró que "el gobierno, en materia educativa, está haciendo lo que dijo que iba a hacer en campaña electoral". Y añadió: "A nadie se le escapa que el Frente Amplio no acompañó la propuesta de transformación curricular. Tampoco la acompañaron ni las asambleas técnico-docente de Educación Primaria ni de Secundaria".

Acreditación docente

En el caso de los títulos docentes que acreditan el nivel universitario, señaló que el FA optó por la creación de una universidad de la educación en lugar de una acreditación mediante una prueba. "Nosotros entendemos que la mejor forma de generar condiciones para que la formación docente sea de carácter universitaria no es un reconocimiento que es una prueba por única vez, sino que es la creación de una nueva institución educativa que integre la formación docente con formación de grado y de posgrado".Según el legislador, este proyecto, que ya ingresó al Parlamento, busca una transformación más "profunda".

Al ser consultado sobre si quienes ya obtuvieron el reconocimiento universitario bajo la modalidad actual lo van a mantener, Sabini expresó: "Los que hicieron la prueba van a conservar la acreditación y eso no es un problema. Simplemente lo que decimos es que se trata de una prueba que acredita un nivel que por la vía de los hechos ya existía".

Falacia

Consultado sobre las criticas de Silva- que declaró que no se le consultó a los estudiantes sobre estos cambios-, Sabini aclaró: "Nosotros estamos proponiendo una iniciativa, que tiene que ver con la Universidad de Educación, que va a ser discutida en el Parlamento, que necesita mayorías especiales. Por lo tanto, los estudiantes van a tener la posibilidad de llevar adelante su opinión aquí en el Parlamento y en todas las instancias en que seamos convocados".

Por otro lado, el senador aprovechó la oportunidad para cuestionar lo que calificó como una "falacia" en el relato sobre el acceso a la formación de grado, asegurando que "no es cierto" que los docentes no pueden acceder a posgrados. "Una vez que egresan, tanto en universidades nacionales como internacionales, acceden a posgrados".

