Salle: "Entramos en la cueva de los vendepatria"

Salle continuó con su discurso, y aseguró que llegó al Parlamento “por los militantes que han dejado todo en la cancha”.

Salle y el balotaje

Con respecto a las proyecciones de las consultoras, que indican que habrá balotaje entre el frenteamplista Yamandú Orsi y el nacionalista Álvaro Delgado, Salle expresó que se trata del “balotaje de las dos asociaciones para delinquir que entregaron la patria”. Ante ese escenario, el político afirmó que para no tener que pagar la multa por no votar y “no poder acceder a la banca, pero reafirmando la palabra de no votar sicarios del pueblo uruguayo”, el 24 de noviembre pondrá en el sobre una lista de Identidad Soberana firmada. “En un circuito aparecerá una hoja de votación de Identidad Soberana, con la firma del doctor Gustavo Salle”.

“Soy hombre de una sola palabra, y tengo una trayectoria intachable. A la prueba está que quisieron calumniarme, difamarme y mentir, y no pudieron. Estoy en el Parlamento. Hace 20 años que vengo denunciando la corrupción del Frente Amplio y de los multicolores”, afirmó.