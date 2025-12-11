Sánchez arremetió contra Álvaro Delgado: "Nada le viene bien"

“Deberíamos de dejar que el principal problema de los uruguayos sea un asunto de disputa política”, mencionó el secretario.

El jerarca mencionó que el Ejecutivo estuvo presente en el diálogo de los partidos políticos, organizado por el propio gobierno para “construir un plan a mediano plazo para atender los temas de seguridad”, explicó.

Con respecto al plan de seguridad, mencionó: “Ojalá sea de todos los partidos, porque cuando le roban o amenazan a un uruguayo, no le preguntan de que partido es. Es nuestra aspiración (hacer una política de Estado)”.

Con respecto a los cuestionamientos recibidos por el Partido Nacional, Sánchez enfatizó que desde el gobierno “siempre estará dispuesto para escuchar la crítica”. “Me parece que lo que termina pasando con (Álvaro) Delgado es que nada le viene bien”, mencionó.

“La temperatura de la sociedad”

En otro orden, Sánchez fue consultado por los resultados de varias encuestas de opinión pública que no dan resultados favorables al Gobierno que encabeza Yamandú Orsi.

Las encuestas, dijo, “son fotografías del momento. Cuando te da muy bien no tiene que llevarte a bajar los brazos y cuando te da mal no te podés desanimar”. Estos trabajos, agregó, “mide la temperatura de la sociedad, que siempre es importante saber en qué está, pero lo más importante es resolver los problemas de la sociedad, que son los que generan esas temperaturas”.

Más allá de los resultados de las encuestas, Sánchez consideró que el resultado del gobierno “es bueno”. “La gente está diciendo que se están cambiando cosas, se están haciendo cosas. Este es el primer año. Si esto fuera un partido de fútbol, el gobierno lleva 14 minutos jugados. Creo que la gente va a terminar evaluando al gobierno en cinco años y pasará raya si cumplimos o no cumplimos”, enfatizó.