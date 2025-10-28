Este martes, la Junta Nacional de Cuidados entregó al presidente Yamandú Orsi el documento con el Plan Nacional de Cuidados, elaborado por diversos actores. La propuesta fue expuesta durante una conferencia de prensa encabezada por el ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila. Lo acompañaron la presidenta del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay (INAU), Claudia Romero; y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim.
Hacia la universalización
Se concretó el nuevo Plan Nacional de Cuidados: ¿de qué se trata?
El Plan Nacional de Cuidados busca universalizar el acceso, mejorar la formación laboral y promover un cambio cultural en la organización social del cuidado.