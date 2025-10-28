Se concretó el nuevo Plan Nacional de Cuidados: ¿de qué se trata?

Objetivos del Plan Nacional de Cuidados

El ministro detalló que el documento se estructura en cuatro grandes objetivos: avanzar en el derecho universal al cuidado, mediante servicios, subsidios, programas y regulación de calidad; promover el trabajo y la formación de calidad para garantizar condiciones laborales dignas; generar y proporcionar información para la toma de decisiones y la reflexión sobre la política pública de cuidados; e impulsar un cambio cultural orientado a transformar la actual organización de los cuidados, altamente feminizada y sostenida mayoritariamente por mujeres en forma no remunerada.