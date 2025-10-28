Hacete socio para acceder a este contenido

Política fiscal | Sandra Fleitas | Mónica Ferrero

Fierro caliente

Fiscal Sandra Fleitas pidió abstenerse del caso Cardama

El asunto pasa ahora a las manos de la fiscal de Corte subrogante Mónica Ferrero, quien deberá evaluar la situación.

Según informó el periodista Eduardo Preve, el pedido de abstención de Fleitas se da producto de la relación personal y de amistad con el director general de secretaría del Ministerio de Defensa, Fabián Martínez, quien hoy está en pase en comisión en el despacho del senador del Partido Nacional Javier García.

Denuncia de Sánchez y Díaz había caído en Fleitas

En el día de ayer, Fiscalía informó que la Unidad de Depuración Priorización y Asignación (DPA) del organismo, determinó que la denuncia del gobierno al astillero Cardama sea adjudicada a fiscal Fleitas.

La denuncia fue presentada en la sede de Fiscalía por el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz y el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez. Por la fecha de la presentación de la denuncia, se preveía que actuara el fiscal de Delitos Económicos y Complejos de 3er. Turno Gilberto Rodríguez, quien se encontraba de turno al momento de presentada la denuncia contra Cardama, pero la DPA asignó a Fleitas el caso en función del sistema informático aleatorio.

Rescinden contrato con Cardama

El pasado miércoles, el presidente Yamandú Orsi, junto al secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, y al prosecretario Jorge Díaz, anunció el inicio de las acciones para la rescisión del contrato con Cardama por irregularidades con la garantía.

Hasta el momento se realizaron tres transferencias, por una suma de U$S 30 millones.

De acuerdo a lo establecido, Cardama debía presentar una garantía de fiel cumplimiento, pero el plazo venció y no lo hizo. La empresa garante era Eurocommerce Limitada, con sede en el Reino Unido y en cuyo domicilio funcionaba una inmobiliaria.

En liquidación

Según se supo, Eurocommerce se encuentra en proceso de liquidación, su único director es un ciudadano ruso y funcionó con un solo empleado durante tres años, además de no registrar actividad.

Además de la denuncia en Fiscalía, las autoridades anunciaron una investigación administrativa en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el Banco República (BROU).

