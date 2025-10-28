Orsi respondió a Lacalle: "Me hubiese gustado que salieran en defensa del Estado"

Respuesta a Lacalle

Respondió a Luis Lacalle Pou, quien dijo que Orsi "se pasó de rosca" y fue arrastrado a una "operación política".

"El expresidente tiene derecho a pensar lo que quiera. Yo también puedo pensar que a él lo arrastró un amor no correspondido, porque la empresa no se ha portado tan bien con el Estado como ellos sí se portaron", contestó. Dijo que le sorprendió la "energía y virulencia" con la que "salió" el exmandatario y las anteriores autoridades.

Indicó que le hubiese "gustado" que los jerarcas del gobierno anterior hubieran salido "más en defensa del Estado y no tanto en defensa de la empresa".

"Creo que ahí hubo una confusión. Lo que la empresa hizo con el Estado estando el anterior gobierno... Yo creo que fueron traicionados o fueron engañados de manera evidente. Cuando salgo en la conferencia de prensa sentí que estaba defendiendo incluso lo que habían hecho los anteriores jerarcas", sostuvo.

Garantía de Cardama

Sobre la no advertencia a la empresa de que había problemas con la garantía dijo: "A mí no se me ocurre cuando yo supongo que hay un ilícito comunicarme con los actores que de repente están involucrados. Yo lo que tengo que hacer es denunciar la situación".

Ahora, agregó, "todas las posibilidades están abiertas" (...) "Puede haber mediación, puede haber rescisión, puede haber un nuevo contrato. Todos los caminos están, ahora así como estamos, estamos en un problema".

Consideró "difícil que pueda renovar la garantía" y sostuvo que "si consiguen otra garantía, veremos".