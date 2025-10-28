Policía de Canelones recuperó varios vehículos robados en las últimas horas

La camioneta figuraba como hurtada desde el 30 de agosto en esa misma jurisdicción. La investigación está a cargo de la Fiscalía Letrada de Ciudad de la Costa.

Moto robada en ciudad 18 de Mayo

En la tarde del mismo día, personal del PADO detuvo a un adolescente de 13 años que circulaba en una moto hurtada y sin documentación.

El procedimiento se desarrolló en jurisdicción de la Seccional 30.ª, cuando los efectivos observaron una moto sin matrícula y conducida por un menor sin casco. En el lugar se hizo presente su hermano de 19 años, quien manifestó ser el propietario del vehículo.

Se trata de una moto que presentaba requisitoria pendiente por hurto desde el 30 de abril de 2024, en la Seccional 13.ª de Montevideo. Ambos fueron trasladados a la dependencia policial para las actuaciones correspondientes.

Recuperan camioneta hurtada en ruta 33

Durante un operativo de saturación en ruta 33, kilómetro 22.500, jurisdicción de la Seccional 20ª de Toledo, efectivos del PADO detuvieron a un hombre de 46 años que conducía una camioneta hurtada.

El vehículo tenía la chapa matrícula en mal estado y el número de chasis adulterado. Al ser verificada, se constató que estaba requerida por hurto desde el 7 de agosto de 2023 en Montevideo.

El conductor fue detenido y trasladado junto al vehículo a la Seccional 20ª Toledo para las actuaciones administrativas correspondientes.

Detenido en Casarino con auto hurtado en Montevideo

En la noche del 27 de octubre, en el marco de un operativo de saturación, personal del PADO detuvo a un hombre que circulaba en un vehículo con requisitoria pendiente por hurto. El procedimiento tuvo lugar en la intersección de Andaluz y De las Iglesias, jurisdicción de la Seccional 20 ª Toledo.

El vehículo, estaba requerido por hurto desde el 29 de mayo de 2024 en jurisdicción de la Seccional 6ª de Montevideo.

El conductor, de 24 años, fue detenido y el vehículo trasladado a la Subcomisaría de Casarino para continuar con los trámites de rigor.